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"혹시 몰라 여러 곳 신청"…주담대 '중복 접수'에 은행권 골머리

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  • 가계대출 규제 속 중복 주담대 접수가 늘었다
  • 차주들이 조건 비교·실행 불안에 여러 은행에 신청했다
  • 은행권은 한도 선점으로 실수요자 피해를 우려했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'대출 막힐까' 불안에 여러 은행 동시에 주담대 접수
잔금 직전까지 승인 유지 사례도…영업점·월별 한도 중복 점유
은행도 중복 신청 파악 어려워, 다른 실수요자 피해로

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = #수도권에 거주하는 A씨는 주택 매매 잔금을 앞두고 두 곳의 시중은행에 동시에 주택담보대출을 신청했다. 은행별 대출 한도와 금리 등 조건을 비교하기 위해서다. 두 은행 모두에서 대출 승인을 받은 뒤에도 A씨는 대출 규제 강화로 대출 실행을 둘러싼 불확실성이 커졌다고 판단해 두 건의 승인을 모두 유지했다. 이후 잔금 직전 한 곳을 최종 선택하고 나머지 은행에 대출 취소를 통보했다.

가계대출 규제와 고금리로 대출 문턱이 높아지면서 여러 은행에 주택담보대출을 동시에 신청하는 '중복 접수'가 잇따르고 있다. 대출 조건을 비교하고 자금조달 불확실성에 대비하기 위한 일부 차주들의 자구책이지만, 사실상 은행의 대출 한도를 선점해 다른 차주의 심사 기회를 가로막는 요인이 되면서 은행권이 골머리를 앓고 있다.

7일 금융권에 따르면 최근 시중은행 영업점과 대출모집인 채널에서 동일 차주가 복수의 은행에 주택담보대출 심사를 동시에 넣은 뒤 승인을 받고 유지하다 최종 실행 단계인 잔금 직전 한 곳을 제외한 나머지를 취소하는 사례가 잇따르고 있다.

통상 주택담보대출은 신청 이후 소득·부채와 총부채원리금상환비율(DSR), 담보가치 등을 심사하고 대출금액과 금리를 확정하는 과정을 거친다. 대출 비교를 위해 여러 은행에 상담을 받고 대출 가능 여부를 확인한뒤 조건이 가장 좋은 곳을 선택해 대출을 신청하는 식이다.

그런데 최근 가계대출 규제 및 총량관리가 강화되면서 단순 상담을 넘어 실제 여러 은행에 대출 접수·승인을 받은 채로 대출 비교를 하는 행태가 빠르게 늘었다. 단순 대출 상담만으로는 대출 실행을 보장할 수 없다고 판단한 예비차주들이 여러 은행에 대출을 접수하는 식으로 조건을 비교하게 된 것이다.

은행들이 가계대출 총량 관리를 위해 대출모집인이나 비대면 채널을 갑작스럽게 닫거나 주담대 한도를 축소하는 일이 반복된 것도 배경으로 꼽힌다. 아예 은행 영업점에서 대출 가수요 관리를 위해 예비 차주가 대출접수를 신청해야만 금리 등 조건을 안내하는 경우도 적지 않은 상황이다.

실제 최근 수도권 한 지역에서는 두 개 은행에서 모두 대출 승인을 받은 차주가 잔금일까지 한쪽 대출을 취소하지 않아, 잔금 당일 두 은행이 동시에 대출 실행 절차에 나서면서 혼선이 빚어진 사례도 나타난 것으로 알려진다.

문제는 이 같은 중복 접수가 늘면서 다른 예비 차주들의 대출 문이 더욱 좁아지고 있다는 점이다. 현재 은행권은 가계대출 총량 관리를 위해 월별·영업점별 대출 한도를 엄격히 관리하고 있다. 한정된 대출한도 내에서 실수요자들의 '대출 오픈런'이 지속되는 상황에서 중복 신청으로 대출 한도가 선점되면 다른 차주의 신규 대출 심사나 접수가 제한될 수 있다는 지적이다.

은행이 차주의 중복 신청을 사전에 파악하기는 쉽지 않은 실정이다. 그동안에는 주담대 심사 과정에서 방공제 없이 대출 한도를 늘리기 위해 MCI(모기지신용보험) 가입을 진행할 경우 동일 차주나 담보에 대한 기존 보험·보증 신청 내역 등을 통해 다른 금융기관의 대출 신청 사실을 간접적으로 확인할 여지가 있었다.

그런데 최근 가계대출 총량 관리를 위해 주요 시중은행들이 MCI·MCG 취급을 제한하면서 이 같은 보조적인 확인 경로마저 줄었다. 현재로서는 영업점 상담 과정에서 중복 신청을 자제하도록 안내하거나, 다른 은행에서 대출을 받기로 결정할 경우 기존 신청을 조기에 취소해 달라고 요청하는 정도다.

일각에선 중복 접수 확산이 가계대출 총량 관리가 장기화하면서 나타난 또 다른 부작용이라는 지적도 나온다. 은행별 대출 여력이 빠듯해질수록 차주는 혹시 모를 대출 거절에 대비해 여러 곳에 신청하고, 이 과정에서 각 은행의 한도가 중복으로 묶이면서 다른 실수요자의 대출 기회가 줄어드는 악순환이 나타나고 있어서다.

시중은행 한 관계자는 "대출 한도가 제한적인 상황에서 한 차주가 여러 곳에서 한도를 잡아두면 다른 실수요자가 심사를 받지 못하는 부작용이 나타날 수 있다"며 "대출 비교 자체는 고객의 선택이지만 대출을 받지 않을 은행에는 최대한 빨리 취소 의사를 밝혀줄 필요가 있다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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