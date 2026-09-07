우상호 강원지사 "국비 11조 시대…대기업 투자·AI 데이터센터 유치 속도"

출자·출연기관 업무추진비 전수조사…공공기관 이전은 "원주 혁신도시 중심 불가피"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원특별자치도지사는 7일 "강원도가 국비 11조 원 시대를 열었다"며 대규모 관광투자와 AI 데이터센터 유치, 접경지역 규제 완화에 따른 민간투자 확대를 본격화하겠다고 밝혔다.

우 지사는 이날 강원도청 신관 소회의실에서 열린 9월 정례 기자간담회에서 "정부 예산안에 강원도 국비 11조1230억 원이 반영됐다"며 "도 목표보다 4230억원을 더 담았고, 올해 최종 확보액보다 8.4% 늘어난 규모"라고 말했다.

민선 9기 공약 이행에 투입될 국비도 1조2094억 원가량 확보됐다고 설명했다. 우 지사는 국회 심의 과정에서 예산 삭감을 막는 동시에 추가 증액을 추진하겠다고 밝혔다. 오는 14일 김민석 더불어민주당 대표와 당 지도부의 강원 방문 때 예산정책협의회를 열어 추가 국비 지원을 요청할 계획이다. 이어 우 지사는 군사규제 완화가 접경지역 투자 확대로 이어지고 있다고 평가했다.

고성 해솔리아 관광단지 조성사업은 민간자본 5000억 원을 투입하는 사업으로 약 73만평 부지에 980실 규모 숙박시설 등을 갖춘 복합휴양단지를 조성하는 내용이다. 도는 연간 관광객 110만명 유치와 1272개 일자리 창출 효과를 기대하고 있다.

우상호 강원특별자치도지사 기자간담회.[사진=강원특별자치도] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

우 지사는 "휴전선과 가장 가까운 고성에 5000억 원 규모의 민간자본이 들어온다는 것 자체가 접경지역의 미래가 바뀌는 신호탄"이라며 "속초 영랑호 일대도 고도 제한 완화로 대규모 관광숙박시설이 들어설 예정"이라고 말했다.

국토교통부의 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성조사에서는 강원도 사업 9개가 통과했다. 이는 경남의 10개에 이어 전국 두 번째 수준이라는 게 도의 설명이다. 도는 반영되지 않은 노선에 대해서는 비예비타당성 사업 전환 또는 보완을 통해 후속 추진에 나설 방침이다.

특히 우 지사는 AI 데이터센터 유치와 관련해 해외 기업 단독 투자보다 국내 대기업과 연계된 투자안을 우선 검토하겠다는 원칙을 재확인했다.

그는 "외국계 기업이 단독으로 데이터센터만 짓는 방식은 지역 산업과의 연계 효과가 제한될 수 있다"며 "국내 대기업이 해외 빅테크와 함께 들어오면 강원도 중소·중견기업과 상생협약을 맺고 지역 산업 생태계를 만들 수 있다"고 설명했다.

원주에서는 KT와 AI 데이터센터 설립을 위한 협의를 진행 중이며 춘천 수열에너지지구에는 신세계의 투자 가능성을 놓고 논의가 이어지고 있다고 밝혔다. 다만 두 사업 모두 최종 확정 단계는 아니라고 선을 그었다.

강릉 AI 데이터센터 사업과 관련해서는 SK그룹과 계속 협의 중이라고 했다. SK 측은 1기가와트(GW)급 데이터센터 구축 의향을 보이고 있지만 강릉에 단기간 내 1GW급 전력 공급이 가능한 변전소를 마련하기 어렵다는 점이 과제로 제시됐다.

우 지사는 "강릉의 변전소 여건에 맞는 규모와 조건의 데이터센터를 조성하기 위해 SK그룹과 논의하고 있다"며 "1GW급 시설만을 고집하지 않는 해외 빅테크 기업을 확보하는 것이 관건"이라고 말했다.

우 지사는 최근 논란이 된 산하 출자·출연기관장의 업무추진비 사용 실태와 관련해 전수조사를 지시했다고 밝혔다. 그는 "언론에 보도된 일부 사례가 사실이라면 방만한 사용으로 볼 여지가 있다"며 "조사 결과를 확인한 뒤 심각한 문제가 드러날 경우 후속 조치를 검토하겠다"고 말했다.

이어 "중앙부처와 청와대는 업무추진비 사용과 공개 기준이 엄격하다"며 "사적 사용이나 규정 외 사용이 확인된다면 심각한 문제"라고 강조했다.

출자·출연기관장 임기를 도지사 임기와 맞추는 제도도 임기 내 조례 개정을 통해 추진하겠다고 밝혔다. 현직 기관장의 법정 임기를 강제로 중단시킬 수는 없지만 향후 도지사와 산하기관장 임기를 일치시키는 제도적 기반을 만들겠다는 취지다.

2차 공공기관 이전과 관련해서는 원주 혁신도시 중심 배치가 불가피하다는 입장을 밝혔다. 대통령이 혁신도시로 지정된 지역에 추가 공공기관을 이전하라는 기준을 제시한 만큼 강릉·속초 등 혁신도시 밖 지역으로의 이전 가능성은 크지 않다고 설명했다.

우 지사는 "추가 이전도 중요하지만 원주에 이미 이전한 13개 공공기관이 실제 지역 발전과 연계되도록 만드는 일이 더 중요하다"며 조만간 해당 기관장들과 간담회를 열겠다고 말했다.

지방의료원 경영난에 대해서는 공공성으로 인해 불가피하게 발생한 필수의료 손실은 도가 지원해야 하지만 방만 경영으로 인한 적자까지 일괄 보전할 수는 없다는 원칙을 제시했다.

우상호 지사는 "공공성과 생산성을 함께 높이는 방안을 마련 중"이라며 "의료 취약지 공백을 메우는 방향으로 지원하고 수도권 의사 인력을 유치할 구조적 해법도 찾겠다"고 밝혔다.

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