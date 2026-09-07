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우상호 강원지사 "국비 11조 시대…대기업 투자·AI 데이터센터 유치 속도"

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AI 핵심 요약

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  • 우상호 지사 7일 강원 국비 11조원 시대 열었다고 말했다.
  • 강원도는 관광투자와 AI 데이터센터 유치 본격화하겠다고 했다.
  • 업무추진비 전수조사와 공공기관 이전도 추진하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출자·출연기관 업무추진비 전수조사…공공기관 이전은 "원주 혁신도시 중심 불가피"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원특별자치도지사는 7일 "강원도가 국비 11조 원 시대를 열었다"며 대규모 관광투자와 AI 데이터센터 유치, 접경지역 규제 완화에 따른 민간투자 확대를 본격화하겠다고 밝혔다.

우 지사는 이날 강원도청 신관 소회의실에서 열린 9월 정례 기자간담회에서 "정부 예산안에 강원도 국비 11조1230억 원이 반영됐다"며 "도 목표보다 4230억원을 더 담았고, 올해 최종 확보액보다 8.4% 늘어난 규모"라고 말했다.

민선 9기 공약 이행에 투입될 국비도 1조2094억 원가량 확보됐다고 설명했다. 우 지사는 국회 심의 과정에서 예산 삭감을 막는 동시에 추가 증액을 추진하겠다고 밝혔다. 오는 14일 김민석 더불어민주당 대표와 당 지도부의 강원 방문 때 예산정책협의회를 열어 추가 국비 지원을 요청할 계획이다. 이어 우 지사는 군사규제 완화가 접경지역 투자 확대로 이어지고 있다고 평가했다.

고성 해솔리아 관광단지 조성사업은 민간자본 5000억 원을 투입하는 사업으로 약 73만평 부지에 980실 규모 숙박시설 등을 갖춘 복합휴양단지를 조성하는 내용이다. 도는 연간 관광객 110만명 유치와 1272개 일자리 창출 효과를 기대하고 있다.

우상호 강원특별자치도지사 기자간담회.[사진=강원특별자치도] 2026.09.07 onemoregive@newspim.com

우 지사는 "휴전선과 가장 가까운 고성에 5000억 원 규모의 민간자본이 들어온다는 것 자체가 접경지역의 미래가 바뀌는 신호탄"이라며 "속초 영랑호 일대도 고도 제한 완화로 대규모 관광숙박시설이 들어설 예정"이라고 말했다.

국토교통부의 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성조사에서는 강원도 사업 9개가 통과했다. 이는 경남의 10개에 이어 전국 두 번째 수준이라는 게 도의 설명이다. 도는 반영되지 않은 노선에 대해서는 비예비타당성 사업 전환 또는 보완을 통해 후속 추진에 나설 방침이다.

특히 우 지사는 AI 데이터센터 유치와 관련해 해외 기업 단독 투자보다 국내 대기업과 연계된 투자안을 우선 검토하겠다는 원칙을 재확인했다.

그는 "외국계 기업이 단독으로 데이터센터만 짓는 방식은 지역 산업과의 연계 효과가 제한될 수 있다"며 "국내 대기업이 해외 빅테크와 함께 들어오면 강원도 중소·중견기업과 상생협약을 맺고 지역 산업 생태계를 만들 수 있다"고 설명했다.

원주에서는 KT와 AI 데이터센터 설립을 위한 협의를 진행 중이며 춘천 수열에너지지구에는 신세계의 투자 가능성을 놓고 논의가 이어지고 있다고 밝혔다. 다만 두 사업 모두 최종 확정 단계는 아니라고 선을 그었다.

강릉 AI 데이터센터 사업과 관련해서는 SK그룹과 계속 협의 중이라고 했다. SK 측은 1기가와트(GW)급 데이터센터 구축 의향을 보이고 있지만 강릉에 단기간 내 1GW급 전력 공급이 가능한 변전소를 마련하기 어렵다는 점이 과제로 제시됐다.

우 지사는 "강릉의 변전소 여건에 맞는 규모와 조건의 데이터센터를 조성하기 위해 SK그룹과 논의하고 있다"며 "1GW급 시설만을 고집하지 않는 해외 빅테크 기업을 확보하는 것이 관건"이라고 말했다.

우 지사는 최근 논란이 된 산하 출자·출연기관장의 업무추진비 사용 실태와 관련해 전수조사를 지시했다고 밝혔다. 그는 "언론에 보도된 일부 사례가 사실이라면 방만한 사용으로 볼 여지가 있다"며 "조사 결과를 확인한 뒤 심각한 문제가 드러날 경우 후속 조치를 검토하겠다"고 말했다.

이어 "중앙부처와 청와대는 업무추진비 사용과 공개 기준이 엄격하다"며 "사적 사용이나 규정 외 사용이 확인된다면 심각한 문제"라고 강조했다. 

출자·출연기관장 임기를 도지사 임기와 맞추는 제도도 임기 내 조례 개정을 통해 추진하겠다고 밝혔다. 현직 기관장의 법정 임기를 강제로 중단시킬 수는 없지만 향후 도지사와 산하기관장 임기를 일치시키는 제도적 기반을 만들겠다는 취지다.

2차 공공기관 이전과 관련해서는 원주 혁신도시 중심 배치가 불가피하다는 입장을 밝혔다. 대통령이 혁신도시로 지정된 지역에 추가 공공기관을 이전하라는 기준을 제시한 만큼 강릉·속초 등 혁신도시 밖 지역으로의 이전 가능성은 크지 않다고 설명했다.

우 지사는 "추가 이전도 중요하지만 원주에 이미 이전한 13개 공공기관이 실제 지역 발전과 연계되도록 만드는 일이 더 중요하다"며 조만간 해당 기관장들과 간담회를 열겠다고 말했다.

지방의료원 경영난에 대해서는 공공성으로 인해 불가피하게 발생한 필수의료 손실은 도가 지원해야 하지만 방만 경영으로 인한 적자까지 일괄 보전할 수는 없다는 원칙을 제시했다.

우상호 지사는 "공공성과 생산성을 함께 높이는 방안을 마련 중"이라며 "의료 취약지 공백을 메우는 방향으로 지원하고 수도권 의사 인력을 유치할 구조적 해법도 찾겠다"고 밝혔다.

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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