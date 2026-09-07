전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

車 OLED 주도 삼성·LG…2028년 中 '원가 공세' 덮친다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성·LG가 7일 차용 OLED 주도권을 지켰다.
  • 2028년 중국발 원가 공세가 본격화한다.
  • 한국은 기술·고객 기반으로 맞서고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

中 8세대 OLED 투자 확대…6세대 라인 車 전환 여력 커져
2028년 감가상각 효과 본격화…OLED 원가 경쟁력 높아질 전망
삼성·LG, 빅홀·탠덤·슬라이더블 등 기술 차별화로 주도권 사수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 주도하고 있는 차량용 유기발광다이오드(OLED) 시장에 오는 2028년 중국발 '원가 공세'가 본격화할 전망이다.

중국 BOE·CSOT·비전옥스가 새로 건설하는 8세대 OLED 공장으로 IT용 물량을 이전하는 동시에, 2020년 전후 가동한 기존 6세대 OLED 생산라인의 감가상각까지 끝나기 때문이다. 남는 생산능력과 낮아진 고정비를 활용해 차량용 OLED 가격을 공격적으로 낮출 수 있는 조건이 만들어지는 셈이다.

LCD 시장에서 생산규모와 가격 경쟁력을 앞세운 중국에 주도권을 내준 삼성디스플레이와 LG디스플레이로서는 차량용 OLED에서 다시 한번 중국의 '원가 공세'를 맞게 된다.

다만 이번 경쟁은 LCD 때와 양상이 다르다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 이미 글로벌 완성차 업체와 공급망을 구축했고 슬라이더블·탠덤 OLED 등 차량 특화 기술에서도 앞서 있다. 결국 2028년을 전후해 중국의 가격과 한국의 기술·고객 기반이 맞붙는 새로운 한중 디스플레이 경쟁이 시작될 전망이다.

7일 시장조사업체 옴디아에 따르면 한국은 중국을 제외한 지역에서 차량용 OLED 생산 기반을 갖춘 유일한 국가다.

삼성디스플레이는 지난해 차량용 OLED 출하량의 70% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있다. LG디스플레이도 신규 프로젝트 양산을 확대하며 올해 점유율을 약 18%까지 끌어올릴 전망이다.

중국 패널업체의 글로벌 차량용 디스플레이 출하량 점유율이 2019년 28.1%에서 2025년 56.6%로 두 배 이상 높아졌다. 옴디아는 올해 하반기 점유율이 65.2%까지 상승할 것으로 전망했다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자, 자료=옴디아]

◆8세대 투자에 6세대 감가상각까지…中 원가 경쟁력 높인다
변수는 중국 업체들이 차량용 OLED 생산을 확대할 수 있는 여건이 갖춰지고 있다는 점이다. BOE와 CSOT, 비전옥스 등 중국 주요 패널업체들은 노트북·태블릿 등 중대형 OLED 시장을 겨냥해 8세대급 생산라인 투자를 확대하고 있다.

새 공장이 가동되면 기존 6세대 라인에서 생산하던 IT용 OLED 물량 일부를 8세대 라인으로 옮길 수 있다. 이에 따라 기존 6세대 라인에 여유가 생기면서 차량용 OLED 생산에 활용할 수 있는 생산능력도 늘어날 전망이다.

특히 오는 2028년을 전후해 생산 여력 확대에 원가 절감 효과까지 더해질 것으로 예상된다. 지난 2020년 전후 가동한 6세대 OLED 설비 상당수가 이때 감가상각을 마치면서 설비투자에 따른 비용 부담이 줄어들기 때문이다.

중국 업체 입장에서는 8세대 신공장 가동으로 기존 6세대 라인의 활용 여력이 커지는 동시에 생산원가까지 낮아지는 셈이다. 옴디아는 이 같은 변화로 차량용 OLED의 가격 경쟁력이 높아질 것으로 내다봤다.

차량용 OLED는 LCD보다 화질이 선명하고 다양한 형태로 제작할 수 있다는 장점이 있지만 높은 가격이 대중화의 걸림돌로 꼽혀왔다.

옴디아에 따르면 공급업체 증가로 차량용 OLED 가격은 2년 전보다 15~20% 낮아졌지만 여전히 LCD보다 비싸다. 비용에 민감한 일부 중국 완성차 업체들이 OLED 대신 FALD(풀어레이 로컬디밍) LCD나 일반 LCD를 선택하는 배경이다.

삼성디스플레이의 차량 CID용 '세로형 슬라이더블 디스플레이' [사진=삼성디스플레이]

◆LCD 장악한 中, 차량용 OLED까지 영토 확장
중국 업체들은 이미 LCD를 앞세워 차량용 디스플레이 시장에서 영향력을 빠르게 확대하고 있다. 낮은 수익성으로 중국 외 업체들이 LCD 생산설비를 폐쇄하거나 매각·전환하는 사이 중국은 대규모 생산기반을 유지하며 시장을 확대했다.

중국 패널업체의 글로벌 차량용 디스플레이 출하량 점유율은 지난 2019년 28.1%에서 지난해 56.6%로 두 배 이상 높아졌고, 올해 하반기에는 65.2%에 달할 전망이다.

LCD에서 생산 규모를 앞세워 시장을 장악한 중국 업체들이 OLED에서도 가격 경쟁력을 높이면서 차량용 OLED 시장의 경쟁도 한층 치열해질 전망이다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 기술 차별화를 앞세워 중국 업체들과의 격차 유지에 나서고 있다.

◆삼성·LG, 기술 차별화로 車 OLED 주도권 지킨다

삼성디스플레이는 차량 내부 디자인의 자유도를 높이는 기술을 강화하고 있다. 화면에 구멍을 내 기어 변속 다이얼이나 에어컨 송풍구를 결합하는 '빅 홀' 기술과 평소에는 화면을 숨겨뒀다가 필요할 때 최대 15.5형까지 펼치는 세로형 슬라이더블 OLED 등이 대표적이다.

LG디스플레이는 내구성과 대형화에 초점을 맞춘 차량용 OLED를 확대하고 있다. OLED 발광층을 여러 층으로 쌓아 밝기와 수명을 높인 탠덤 OLED를 비롯해 운전석부터 조수석까지 하나의 화면으로 연결하는 초대형 OLED, 필요할 때 최대 33인치까지 펼치는 슬라이더블 OLED 등을 앞세우고 있다.

LG디스플레이의 '33인치 차량용 슬라이더블 OLED' 패널 [사진=LG디스플레이]

원가 하락은 차량용 OLED 시장 자체를 키우는 요인으로도 작용할 전망이다. 옴디아는 감가상각을 마친 6세대 OLED 설비가 늘어나면 차량용 OLED의 가격 경쟁력이 높아질 것으로 내다봤다. 가격 부담이 낮아지면 고급차에 집중됐던 OLED가 중고가 차량으로 적용 범위를 넓힐 가능성도 있다.

디스플레이 업계 관계자는 "2028년을 전후해 차량용 OLED 시장이 커지는 동시에 중국 업체들의 원가 경쟁력도 높아질 것으로 예상된다"며 "삼성과 LG가 확대되는 시장을 선점하면서 기술 격차를 얼마나 유지하느냐가 향후 차량용 OLED 주도권을 좌우할 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동