넥슨 '메이플 어택! 위드 롯데', 2026 올해의 브랜드 대상 수상

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롯데월드·석촌호수 등 잠실 전역 활용한 온·오프라인 캠페인 호평

게임·전시·팝업·F&B까지 IP 경험 확장...소비자 투표 상위 1%

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 온라인게임 '메이플스토리'의 온오프라인 캠페인 '메이플 어택! 위드 롯데(MAPLE ATTACK! with LOTTE)'가 한국소비자포럼이 주관하는 '2026 올해의 브랜드 대상' 캠페인 부문을 수상했다고 7일 밝혔다.

지난 3월 진행된 '메이플스토리 인 롯데월드' 페스티벌. [사진=넥슨]

'올해의 브랜드 대상'은 소비 트렌드 기초조사와 소비자 투표, 전문가 심의를 바탕으로 한 해를 대표하는 브랜드를 선정하는 시상식이다. 올해는 기업과 지방자치단체의 마케팅·브랜드·사회공헌 활동을 평가하는 캠페인 부문을 신설했다.

한국소비자포럼은 지난 1년간 진행한 캠페인을 평가해 소비자 투표 후보를 선정했으며, '메이플 어택! 위드 롯데'는 투표 결과 상위 1%에 올라 올해의 캠페인으로 선정됐다.

'메이플 어택! 위드 롯데'는 '메이플스토리' 서비스 23주년을 기념해 넥슨과 롯데그룹이 지난 3월부터 6월까지 진행한 대규모 온오프라인 이벤트다. 넥슨은 게임 내 이벤트와 함께 롯데월드 어드벤처, 롯데월드타워, 롯데월드몰, 석촌호수 등 서울 잠실 일대를 활용해 다양한 IP 체험 콘텐츠를 선보였다.

지난 3월에는 롯데월드 어드벤처 전역을 '메이플스토리' IP로 꾸민 시즌 페스티벌 '메이플스토리 인 롯데월드(MAPLESTORY in LOTTEWORLD)'를 열었다. 캐릭터 연동 체험존과 미디어 맵핑, 퍼레이드 등을 통해 게임과 오프라인 공간을 연계했다.

지난 4월 3일 롯데월드 매직매직아일랜드 내 개장한 '메이플 아일랜드' [사진=넥슨]

이어 4월 3일에는 롯데월드 매직아일랜드 내 약 600평 규모의 상설 공간 '메이플 아일랜드'를 열고 어트랙션 4종과 기프트샵, F&B 매장을 운영하기 시작했다.

'메이플스토리' 서비스 23주년 당일인 4월 29일에는 롯데월드 어드벤처를 전일 대관해 '해피 메이플 데이 인 롯데월드(Happy Maple Day in LotteWorld)'를 진행했다. 행사 입장권은 전량 매진됐으며 이용자 약 1만명이 참여했다.

5월과 6월에는 잠실 일대에서 '메이플 어택 특별 전시'를 운영했다. 롯데월드타워 잔디광장의 '헤네시스 머쉬룸 파크'와 석촌호수의 대형 '주황버섯 아트벌룬'을 중심으로 AR 미션과 스탬프 랠리 등 참여형 콘텐츠를 마련했다.

지난 5~6월 잠실 일대에서 운영된 '메이플 어택 특별 전시' [사진=넥슨]

팝업스토어 '핑크 카니발(PINK CARNIVAL)'을 비롯해 유니클로 커스텀 이벤트, 롯데웰푸드 컬래버레이션 제품, 롯데시네마 극장판 애니메이션 '디어 마이 히어로(DEAR MY HERO)' 단독 개봉 등 패션·식음료·영화를 아우르는 협업도 진행했다.

게임 안에서도 '메이플 아일랜드'와 잠실 일대 이벤트를 재현한 특별 이벤트 맵과 23주년 기념 콘텐츠를 선보이며 온오프라인 캠페인을 연계했다.

넥슨은 현재 롯데월드 어드벤처 부산에서 오는 11월 22일까지 가을 시즌 컬래버레이션 '메이플스토리 인 롯데월드 부산(MAPLESTORY in LOTTEWORLD BUSAN)'을 진행하고 있다.

flurry327@newspim.com