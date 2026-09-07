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카카오, 내달 개발자 컨퍼런스 '이프카카오' 개최…AI 기술 공유

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  • 카카오가 10월 13~14일 if(kakao)26을 개최했다.
  • 정신아 대표가 기조연설하고 AI 기술 방향을 공유했다.
  • 50여 개 세션과 네트워킹 프로그램을 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정신아 대표 기조강연...AI 방향성 제시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 10월 13~14일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 개발자 컨퍼런스 'if(kakao)26'을 개최한다.

올해 8회를 맞은 이 행사는 '모든 연결에 지능을'이라는 슬로건으로 진행된다. 카카오는 기존 연결 경험에 AI 기술을 더해 사용자 역량을 확장하는 방향을 제시하고, AI 시대 기술의 책임 있는 개발 방향을 공유할 예정이다.

카카오가 10월 13~14일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 개발자 컨퍼런스 'if(kakao)26'을 개최한다. [사진= 카카오]

첫날 정신아 대표는 '모두를 위한 연결, 한 사람을 위한 지능으로'를 주제로 기조연설을 한다. 김대년 디자인 총괄 리더가 AI 서비스 경험 설계를, 노병석 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더가 카나나 모델의 현황과 계획을 발표한다. 송재하 최고기술책임자(CTO)는 안전하고 책임감 있는 AI의 기술적 요건을 다룬다.

50여 개의 기술 세션이 양일간 진행된다. AI 방향성, 상생과 성장, 모델 및 에이전트 등을 주제로 실제 서비스와 개발 현장의 경험을 공유한다. 둘째 날에는 '기술이 신뢰가 되는 순간'을 주제로 거버넌스, 안정성과 인프라, AI 주도 개발 수명 주기(AI-DLC) 등을 다룬다.

파이어사이드 챗, 애프터 세션, 키워드 네트워킹 프로그램 등이 마련된다. 파이어사이드 챗에서는 개발 과정에서 AI가 가져온 변화와 책임 있는 개발 기준을 주제로 카카오 및 외부 패널이 대화를 나눈다.

누구나 참가할 수 있으며, 7일부터 28일 낮 12시까지 공식 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 신청자 중 추첨을 통해 최종 참가자를 선정하고 선정 결과는 10월 1일 이후 공식 카카오톡 채널로 개별 안내한다. 기조연설을 포함한 주요 세션은 온라인 생중계되며, 행사 종료 후 전체 세션 영상은 VOD로 공개된다.

카카오 관계자는 "이번 이프카카오는 카카오가 쌓아온 연결의 경험에 AI 기술을 더해 만들어갈 새로운 가치를 제시하고 그 기술이 어떤 기준과 책임 위에서 작동해야 하는지 함께 공유하는 자리"라며 "앞으로도 신뢰할 수 있는 기술과 AI 운영 경험을 바탕으로 카카오의 본질인 연결을 더욱 안전하고 가치 있게 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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