네이버클라우드 '라인웍스', 대만 신주시 공식 협업 툴로 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

라인웍스, 대만 행정기관과 첫 대규모 협력

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드의 협업 플랫폼 라인웍스가 대만 신주시(新竹市)의 공식 협업 도구로 도입됐다.

신주시는 TSMC 등 대만 최대 규모의 반도체·IT 산업단지가 위치한 과학기술 도시다. 스마트시티 구현과 인공지능(AI) 기반 행정 디지털 전환을 위해 라인웍스를 대규모 도입했다.

김유원 네이버클라우드 대표 [사진=네이버]

이는 라인웍스가 대만 행정기관과 맺은 첫 대규모 협력 사례다. 네이버클라우드는 일본에 이어 대만 공공 시장에 본격 진출하게 됐다.

라인웍스는 대만 정식 진출 약 10개월 만에 150개 이상의 기업·기관과 1만명 이상의 사용자를 확보했다.

신주시와 네이버클라우드는 향후 AI와 디지털 기술 기반의 행정 애플리케이션 연구 및 시범 사업을 공동으로 추진하기로 했다. 행정 효율성 향상과 시민 서비스 품질 개선을 목표로 한다.

네이버클라우드는 국내 범정부 공식 협업 플랫폼으로도 선정됐다. 네이버클라우드 검증된 사용자 편의성과 행정 특화 AI 기술력을 앞세워 국내외 공공 SaaS 시장에서의 주도권을 더욱 공고히 해나간다는 방침이다.

origin@newspim.com