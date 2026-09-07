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日, 엔화 방어 위해 美국채 팔았나...8월 외화증권 보유액 대폭 감소

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AI 핵심 요약

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  • 일본이 8월 기록적 엔화 매수 개입을 단행했다.
  • 외화증권 보유액은 878억달러 줄어든 9950억달러였다.
  • 미 국채 매각설이 나왔지만 공식 확인은 없었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본이 기록적인 규모의 엔화 매수 개입에 필요한 자금을 마련하기 위해 미국 국채 등 외화증권을 매각했을 가능성이 제기됐다. 일본의 외화증권 보유액 감소 규모가 최근 외환시장 개입에 투입된 자금과 맞먹는 수준이어서다.

블룸버그통신은 7일 일본 재무성이 발표한 외환보유액 자료를 분석한 결과, 일본의 외화증권 보유액이 8월 말 기준 전월보다 878억 달러 감소했다고 보도했다. 이는 일본 당국이 최근 엔화 가치 방어를 위해 외환시장에 투입한 자금 규모와 거의 비슷하다.

일본 재무성에 따르면 일본 당국은 8월 26일까지 한 달 동안 엔화를 사들이는 데 15조4000억엔(약 986억 달러)을 투입했다. 월간 기준 사상 최대 규모다. 이 가운데 일부는 미국과 공동으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

특히 8월 한 달간 미 국채 가격 움직임이 크지 않았다는 점도 주목된다. 10년물 미 국채 가격은 8월 말 기준 7월 말보다 소폭 하락하는 데 그쳤다. 외화증권 보유액 감소가 단순한 가격 변동에 따른 평가액 감소만으로 설명되기 어렵다는 의미다.

이에 따라 일본이 실제로 미 국채를 매각해 엔화 매수 개입에 필요한 달러를 마련했을 가능성이 커지고 있다. 다만 일본 정부가 매각 대상 증권을 공개하지 않은 만큼 미 국채 매각 여부가 공식적으로 확인된 것은 아니다.

일본이 미 국채를 외환시장 개입 재원으로 활용했다면 미국에도 부담이 될 수 있다. 미국 재무부가 최근 장기 국채 금리 상승을 억제하기 위해 장기물 국채 바이백 규모를 확대하는 등 국채시장 안정에 공을 들이고 있기 때문이다.

이런 상황에서 일본이 엔화 방어를 위해 미 국채를 시장에 내다 팔 경우 국채 공급을 늘려 가격 하락과 금리 상승 압력을 키울 수 있다. 특히 일본은 세계 최대 규모의 미 국채 보유국 가운데 하나인 만큼 일본의 대규모 매각 가능성 자체가 시장의 경계 대상이 될 수 있다.

블룸버그는 일본이 추가적인 엔화 매수 개입에 나설 경우 미국 국채 매각을 다시 선택할 수 있다는 점이 미국 입장에서는 주목할 만하다고 지적했다. 미국이 국채시장 안정에 힘을 쏟는 가운데 일본이 외환시장 개입을 위해 미 국채를 매각할 가능성이 남아 있기 때문이다.

미국 달러화 지폐 [사진=블룸버그통신]

◆ 日 외환보유액 1조달러 밑으로...그래도 개입 여력 충분

일본의 전체 외환보유액도 크게 줄었다. 8월 말 외환보유액은 9950억 달러로 전월보다 946억 달러 감소했다. 1조 달러를 밑돈 것은 이번이 처음이다. 외환시장 개입에 활용할 수 있는 외화예금도 같은 기간 69억 달러 감소했다.

다만 일본이 보유한 외환자산은 여전히 약 1조 달러에 달한다. 엔화 약세가 다시 가팔라질 경우 일본 정부가 추가 개입에 나설 수 있는 상당한 실탄이 남아 있다는 의미다.

문제는 개입을 계속할 경우 미 국채를 비롯한 외화자산을 추가로 매각해야 할 수 있다는 점이다. 이는 엔화 방어와 미국 국채시장 안정이라는 두 목표가 충돌할 가능성을 높인다.

일본은 이런 부담을 줄이기 위해 미 국채를 시장에서 직접 매각하지 않고 달러를 확보하는 방안도 활용할 수 있다.

가타야마 사츠키 일본 재무상은 지난달 미·일 공동 외환시장 개입 이후 향후 개입에서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 'FIMA 레포' 제도를 활용할 가능성을 언급했다. 일본 재무성 역시 향후 이 제도를 활용할 계획을 밝힌 바 있다.

FIMA 레포는 해외 중앙은행이나 국제통화당국이 보유한 미 국채를 연준에 담보로 제공하고 달러를 조달할 수 있도록 만든 제도다. 미 국채를 시장에서 직접 매각하지 않고도 달러 유동성을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

연준에 따르면 FIMA 레포의 기관별 한도는 하루 600억 달러다. 따라서 일본이 이 제도를 활용할 경우 미 국채를 시장에 대량으로 내다 팔면서 발생할 수 있는 국채 가격 하락과 금리 상승 압력을 줄일 수 있다.

결국 일본의 이번 외환보유액 감소는 기록적인 엔화 매수 개입 과정에서 일본이 실제로 상당한 규모의 외화자산을 동원했음을 보여주는 신호로 해석된다.

goldendog@newspim.com

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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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