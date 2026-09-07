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러시아 "인도 수요 충족할 만큼 석유 공급할 준비 돼 있어"...인도 "석유 구매는 전쟁 종식과 무관"

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  • 러 대사는 7일 인도에 필요한 만큼 석유를 공급하겠다고 밝혔다.
  • 그는 서방의 제재와 관세가 인도에 불리한 조건을 막는다고 비난했다.
  • 인도는 에너지 안보를 이유로 러시아산 원유 구매를 계속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주인도 러시아 대사 "서방, 인도 등에 좋은 조건 제시하는 대신 압박 전술 택해"
러시아 대사 발언, 美 상원의 대러 제재 강화 법안 통과 비난
印 외무 장관, 우크라서 "러시아산 석유 구매 감소가 전쟁 종식시키지 못해"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 러시아가 에너지 수급 차질을 겪고 있는 인도에 수요를 충족할 만큼의 석유를 공급할 준비가 되어 있다며, 러시아산 석유 판매에 대한 서방의 제재를 거듭 비난했다.

7일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 데니스 알리포프 주인도 러시아 대사는 인도 뉴스 통신사인 아시안 뉴스 인터내셔널(ANI)과의 인터뷰에서 "우리는 인도가 필요로 하는 만큼 석유를 공급할 준비가 되어 있다"며 "불행하게도 (러시아에) 제재와 관세를 부과하는 나라들은 정직한 협력 대신 압박 전술의 길을 택했다. 그리고 이것이 바로 그 나라들이 석유 측면에서 인도에게 우리보다 더 좋은 조건을 제시하지 못하게 가로막는 원인"이라고 지적했다.

알리포프 대사는 인도 국영방송의 뉴스 프로그램인 DD뉴스와의 인터뷰에서도 같은 입장을 밝혔다. 그는 "인도는 러시아를 돕기 위해 러시아산 원유를 구매하는 것이 아니라 자국민의 안녕과 복지를 염두에 두고 자국의 발전과 국가적 성장을 위해 석유를 구매하는 것"이라며 "제재와 관세를 부과하는 국가들은 협력 대신 압박 전술을 택했다. 그 나라들이 우리보다 인도에 더 유리한 조건으로 석유를 공급한다면 어떻게 막을 수 있겠는가? 하지만 아무도 그렇게 할 수 없다. 그래서 압박과 징벌적 조치가 나오는 것"이라고 강조했다.

알리포프 대사는 이어 미국과 이란 간 분쟁으로 인해 호르무즈 해협을 통한 에너지 공급이 차질을 빚고 있는 상황에서 러시아산 석유가 없으면 시장은 혼란에 빠질 것이라며 "러시아산 석유가 배제된다면 세계는 감당할 수 없을 것이다. 러시아산 석유는 인도와 다른 나라들을 위해 시장에 계속 공급될 것"이라고 덧붙였다.

알리포프 대사의 이러한 발언은 미 상원이 최근 숨진 고(故) 린지 그레이엄 의원이 추진했던 대러 제재 강화 법안을 통과시킨 것을 겨냥한 것으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근이었던 그레이엄 의원은 생전 우크라이나 지원을 위해 러시아에 대한 제재를 강화해야 한다며, 러시아산 에너지 수입국에 최대 500%의 관세를 부과해야 한다고 주장했다.

그레이엄 의원 사후, 상원은 그의 대러 제재안을 수정해 러시아산 원유 및 천연가스를 가장 많이 수입하는 5개국이 미국에 제품을 수출할 때 최대 100%의 관세를 부과하기로 하고, 또한 이란 제재 연장 내용을 더해 '2026 린지 O. 그레이엄 러시아·이란 제재 법안'으로 명명했다. 해당 법안은 지난달 압도적인 찬성표로 통과돼 하원으로 넘어갔다.

[비슈케크 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 8월 31일 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. 2026.09.01 hongwoori84@newspim.com

세계 3위의 원유 수입국인 인도는 러시아산 원유를 대량 수입하는 상위 5개국에 포함된다. 인도는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 등 서방의 제재로 러시아산 원유의 판로가 차단되자 러시아산 원유를 싼값에 구입했고, 인도의 러시아산 원유 수입량은 한때 전체 원유 수입량의 약 35%까지 늘어났다.

그레이엄 의원의 대러 제재 강화 법안이 추진되기 전, 트럼프 대통령은 인도의 러시아산 원유 구매 자금이 러시아의 우크라이나 전쟁 자금으로 흘러들어가고 있다며, 인도에 대해 25%의 제재성 관세를 추가하기도 했다.

25%의 제재성 관세는 인도가 러시아산 에너지 수입을 줄이겠다고 약속하면서 올해 2월 철회됐다. 다만, '그레이엄 법안'이 상원에 이어 하원에서도 통과될 경우 인도는 다시 미국의 고율 관세를 적용받게 된다.

인도는 미국 제재를 의식하면서도, 자국의 에너지 안보를 위해 러시아산 석유 구매를 전면 중단할 수 없다는 입장이다.

양자 회담을 위해 우크라이나 키이우를 방문한 수브라마니얌 자이샨카르 인도 외무장관은 "러시아산 석유 구매를 줄이는 것이 우크라이나 전쟁을 종식시키지는 못할 것"이라며 "5년째 이어지고 있는 이 분쟁은 누가 석유나 알루미나, 광물, 금속, 비료를 사고파느냐에 따라 해결될 문제가 아니라 오직 대화와 외교, 협상을 통해서만 해결될 수 있다"고 강조했다.

자이샨카르 장관은 "세계 에너지 상황이 매우 어려운 시기에 14억 인구에게 에너지를 공급하는 것이 얼마나 어려운 일인지 모두 이해해야 한다"고 덧붙였다.

한편, 미국의 지속적인 압력에도 불구하고 러시아는 여전히 인도의 최대 원유 공급국으로 남아 있다.

인도 NDTV가 인용한 에너지 컨설팅업체 케이플러(Kpler) 자료에 따르면, 인도는 지난달 러시아로부터 일평균 약 210만 배럴의 원유를 수입했다.

다만, 이는 6월의 일평균 260만 배럴, 7월의 247만 배럴보다는 감소한 것이다. 인도는 특히 7월에 전체 원유 수입량의 50% 이상을 러시아로부터 공급받으며, 사상 최고의 대러 원유 의존도를 보였다.

인도는 지난 4~7월 4개월 동안 일평균 200만 배럴 이상의 러시아산 원유를 수입했다. 전체 수입 원유 중 러시아산 비중은 43.25%로, 이는 전년 동기의 약 37%에서 증가한 것이자 사상 최고치다.

 

hongwoori84@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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