롯데카드 베트남 법인, 종합금융사 전환 승인…현지 소비자금융사 최초

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기업·사업자 대출로 영업 확대, 리스 사업도 진출

법인명 '롯데 제너럴 파이낸스 베트남'으로 변경

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드 베트남 법인인 롯데파이낸스 베트남이 현지에서 소비자금융사에서 종합금융사로 전환한다.

롯데카드는 롯데파이낸스 베트남이 지난달 28일 베트남 중앙은행(SBV)으로부터 기존 '소비자금융 회사(Consumer Finance Company)'에서 '종합금융 회사(General Finance Company)'로의 전환을 승인받았다고 7일 밝혔다.

롯데카드에 따르면 베트남에 진출한 국내 금융회사는 물론 현지 소비자금융사 가운데 종합금융사 전환 승인을 받은 것은 롯데파이낸스 베트남이 처음이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데파이낸스 베트남 CI [사진=롯데카드] 2026.09.07 yunyun@newspim.com

이번 승인으로 롯데파이낸스 베트남은 기존 개인 고객 중심의 영업에서 기업과 사업자 고객으로 사업 영역을 넓힐 수 있게 됐다.

우량 기업을 대상으로 한 신용·담보대출과 영업용 차량 대출을 확대할 수 있으며, 베트남의 전기차 보급 확대에 맞춰 영업용 전기차 금융도 강화할 계획이다.

사업 범위도 확대된다. 기존 개인대출과 신용카드 사업 외에 리스 사업에 진출할 수 있게 됐다. 롯데파이낸스 베트남은 자동차 리스 시장을 시작으로 향후 의료기기와 건설장비 등으로 리스 금융 영역을 확대할 방침이다.

롯데파이낸스 베트남은 종합금융사 전환에 맞춰 법인명을 '롯데 제너럴 파이낸스 베트남'으로 변경하고 사업장 등에 순차적으로 적용할 예정이다.

내년부터는 기업심사 조직도 강화한다. 기업금융 확대에 맞춰 리스크 평가 체계를 고도화하고 기존 파트너사를 중심으로 기업대출을 늘려나갈 계획이다.

롯데카드는 이번 전환 승인 과정에서 금융위원회와 금융감독원, 주한 베트남 대사관 등이 현지 당국과의 협의에 지원했다고 설명했다.

정상호 롯데카드 대표이사는 "이번 종합금융 회사 도약으로 롯데파이낸스 베트남은 사업 포트폴리오 확대와 수익 기반 다변화를 통해 장기적인 성장 기반을 마련하게 됐다"며 "베트남 법인의 성장이 롯데카드의 기업가치 제고에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com