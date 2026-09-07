신한은행, 추석 맞이 'GOLD 감사 이벤트' 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 추석을 맞아 '황금 같은 추석, GOLD 감사 이벤트'를 오는 30일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

[사진=신한은행]

이번 이벤트는 '골드바 선물하기' 이용자와 '신한 골드리슈 골드바' 구매 고객을 대상으로 운용된다. 행사 기간 '골드바 선물하기'로 1g 또는 3.75g 골드바를 구매한 고객 전원에게 배달앱 땡겨요 5000원 쿠폰을 제공한다. 영업점에서 '신한 골드리슈 골드바'를 총 1kg 이상 구매한 고객 중 20명을 추첨해 1g 미니 골드바를 증정한다.

골드바 선물하기는 신한 슈퍼SOL 앱과 영업점에서 이용할 수 있으며, 신한 골드리슈 골드바는 전국 영업점에서 구매 가능하다.

신한은행은 최근 안전자산과 금에 대한 투자 수요가 늘어남에 따라 관련 상품 및 서비스를 강화하고 있다. 이번 이벤트를 계기로 골드바 판매를 활성화하는 한편, 소액부터 다양한 단위의 금 투자를 가능하게 해 고객의 자산 포트폴리오 다각화를 지원할 방침이다.

신한은행 관계자는 "추석을 맞아 고객들이 금을 선물하며 혜택을 누릴 수 있도록 이벤트를 기획했다"며 "향후에도 변화하는 금 투자 수요에 맞춰 관련 상품과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com