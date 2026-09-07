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신한·하나, 인천시금고 2파전...3500억 공정성 논란 '변수'

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AI 핵심 요약

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  • 인천시가 이달 중순 17조원 금고사업자를 선정한다.
  • 1금고는 20년 신한과 청라 내세운 하나가 맞붙었다.
  • 하나은행 협약 공정성 논란이 변수로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1금고 15조원 등 총 17조원 규모, 이달 중순 발표
20년 아성 신한에 '청라시대' 하나 격돌 2파전
신용도·재무구도 유사, 지역 기여 효과 관건
선정 앞두고 하나·인천시 협약에 공정성 논란 확산
지역시민단체에 시의회도 지적, 후폭풍 우려

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 17조원 규모의 인천시금고 차기 사업자 선정이 초읽기에 들어갔다. 15조원의 1금고를 놓고 20년 아성의 신한은행과 청라시대를 앞세운 하나은행의 2파전이 성사됐다. 두 은행의 신뢰도나 재무구조, 예금 금리 등은 비슷해 결국 얼마나 많은 지역 지원을 약속하느냐가 관건이라는 평가다.

이런 가운데 지난달 하나은행과 인천시가 체결한 3500억원 규모의 금융 협약이 변수로 떠올랐다. 시금고 선정 한 달여를 앞두고 유력 사업자와 대규모 금융지원을 약속한 것을 두고 시민단체는 물론 시의회에서도 공정성 논란을 제기하고 있다. 최종 결과에 따라 후폭풍까지 우려되는 상황이다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.09.07 peterbreak22@newspim.com

7일 금융권에 따르면 지난주 마감된 인천시 1금고 입찰에는 신한은행과 하나은행이, 2금고 입찰에는 NH농협은행이 단독으로 참여했다. 1금고는 현 사업자인 신한과 인천 청라로 본사를 옮기는 하나의 2파전이 형성된 가운데 2금고는 오는 10일까지 추가 신청 접수를 진행한다.

이번에 선정되는 차기 사업자는 내년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 4년간 운영을 맡게 된다. 규모는 1금고(일반회계 등) 15조원, 2금고(특별회계 등) 2조원 등 약 17조원이다. 중복 신청은 가능하지만 서울시와 달리 한 곳의 사업자가 1·2금고 모두를 맡는 건 금지돼 있다.

인천시금고는 서울시(약 51조원)와 경기도(약 40조원)에 이어 세 번째로 규모가 큰 지방자치단체 금고 사업이다. 1금고는 신한은행, 2금고는 NH농협은행이 2006년 이후 20년 동안 한 번도 사업권을 놓치지 않고 있다.

이 중 1금고는 신한과 하나의 치열한 경쟁이 예상된다. 특히 2018년과 2022년에 연속으로 고배를 마신 하나가 본격적인 '청라시대'를 앞세워 공세를 펼치고 결과를 예측하기 어렵다는 평가다.

청라국제도시에 '하나드림타운'을 세운 하나금융은 연말부터 10개 계열사 2200여 명이 이동한다. 현재 상주인력까지 더하면 약 4400명 이상이 근무하게 된다. 그룹은 향후 10년간 청라시대에 따른 지역경제 효과를 3조4000억원으로 추산하면서 인프라 확장을 추진 중이다.

신한 역시 지역 스타트업 육성에 4600억원 규모의 투자 유지를 지원하는 등 적극적이다. '신한 스퀘어브릿지 인천'을 통해 그동안 지원한 스타트업만 361개에 달한다. 20년간 구축한 노하우와 지역 네트워킹은 넘볼 수 없는 강점으로 꼽힌다.

두 은행 모두 시에 제공할 수 있는 금리 수준이 비슷해 결국 '지역사회 기여 및 시와의 협력사업'을 얼마나 구체적이고 과감하게 제시하느냐가 관건이라는 관측이다.

다만 최근 확산되고 있는 인천시와 하나은행의 금융협약 공정성 논란은 변수로 꼽힌다. 지역 시민단체뿐 아니라 인천시의회에서도 여당과 야당을 가리지 않고 모두 우려를 나타내는 등 심각성이 커지고 있기 때문이다.

발단은 지난달 14일 하나은행이 인천시와 맺은 3500억원 규모의 '동반성장 금융협약'이다. 청년·서민·소상공인 등을 지원해 지역경제 성장을 추진한다는 골자지만, 시금고 선정 한 달여 전에 유력 사업자와 막대한 금액의 지원을 약속했다는 건 시기상 공정성 침해가 우려된다는 비판이다.

인천시의회 청사 [사진=인천시의회]

지역 시민단체인 인천평화복지연대의 이광호 사무처장은 "인천시는 이미 전국에서 가장 높은 수준인 4.57%의 예금금리를 적용받고 있기 때문에 결국 시금고는 은행이 4년간 지역에 내놓은 출연금 등이 핵심"이라며 "이런 상황에서 시금고 참여 사업자인 하나은행과 공모를 앞두고 협약을 먼저 맺은 건 심사의 공정성과 형평성을 해칠 우려가 있다"고 지적했다.

시금고 사업을 관리 감독하는 인천시의회 내부에서도 문제 제기가 이어지고 있다. 특히 야당인 국민의힘에서는 일종의 사전 담합 의혹까지 제기하며 명확한 해명을 요구하고 있다. 결과에 따라 추가적인 파장까지 거론되는 이유다.

이범석 국민의힘 시의원은 "시금고 선정을 확신할 수 없는 상황에서 3500억원에 달하는 막대한 금융지원을 약속할 수 있었을까라는 합리적인 의심을 제기하는 것"이라며 "왜 하나은행하고만 이런 협약을 맺은 것인지 명확한 과정 등을 당사자들이 해명해야 한다"고 밝혔다.

온도차는 다르지만 여당 내에서도 공정성 우려가 나온다.

시금고 사업 소관 상임위원회인 행정안전위원회 김대영 위원장(더불어민주당)은 "협약 자체는 시 발전을 위한 내용이기 때문에 문제가 없다"면서도 "시기적으로 오해의 소지는 있을 수 있다고 본다"고 덧붙였다.

인천시금고 선정 결과는 외부(민간) 심의위원회를 거쳐 이달 중순 결정될 것으로 보인다. 평가항목은 100점 만점 기준 ▲대내외적 신용도 및 재무구조 안정성(25점) ▲대출 및 예금금리(18점) ▲시민 이용 편의성(24점) ▲금고업무 관리능력(24점) ▲지역사회 기여 및 시와의 협력사업(7점) ▲기타(2점) 등이다. 

peterbreak22@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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