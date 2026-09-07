경찰, 김승원 장관 후보자 '신약청탁' 의혹 고발 재수사 검토

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서울청장 정례 기자간담회…김 후보자 고발 사건 2건 접수

용혜인 후보자 고발 3건도 사건 배당…김병기 의원 수사도 이달 마무리

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 이른바 '코로나19 신약청탁 의혹'으로 고발된 김승원 법무부 장관 후보자 사건을 7일 배당하고 재수사 여부를 본격적으로 들여다볼 방침이다.

이날 고범석 서울경찰청장은 취임 후 첫 정례 기자간담회에서 해당 의혹과 관련해 두 건의 고발장을 접수했다며 "관할을 어디로 할 건지 검토해서 배당할 예정"이라고 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 3일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

김 후보자는 신약 청탁 의혹은 2024년 12월 이미 검찰로부터 한 차례 기소유예 처분이 이뤄졌다. 이런 상황에서 경찰 재수사가 가능한지를 검토할 예정이다.

기소유예는 판사의 확정판결이 아니기 때문에 수사기관이 다시 수사를 할 수 있다는 해석이 나온다.

고 청장은 "배당받은 곳도 하겠지만, 서울청에서도 같이 하고 있다"고 설명했다.

앞서 이종배 전 국민의힘 서울시의원이 김 후보자와 김강립 전 식품의약품안전처장을 청탁금지법 위반과 직권남용, 직무유기 등 혐의로 서울청에 고발한 바 있다.

아울러 경찰은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 고발 사건도 배당하고 수사에 착수할 예정이다. 용혜인 후보자는 국고보조금을 시민단체 사무실 비용으로 사용했다는 의혹과 관련해 정치자금법 위반, 업무상 횡령·배임 혐의로 고발됐다. 용혜인 후보자는 정치자금을 특별당비로 당에 납부하고 배우자 급여로 준 의혹(정치자금법 위반)으로도 고발됐다. 또 가족과 김포공항 귀빈실을 이용했다는 의혹(직권남용 등)으로도 고발됐다.

한편 경찰은 이번 달 안에 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 국회의원 수사도 마무리한다는 계획이다.

calebcao@newspim.com