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비아이매트릭스, 업무 자동화 AI 수요 확대…해외 사업 강화

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AI 핵심 요약

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  • 비아이매트릭스가 7일 금융·유통 사업을 수주했다
  • 기업 AX 확산으로 업무자동화 AI 수요가 늘었다
  • 일본 법인 세워 해외시장 공략도 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융·유통 대기업 AI 플랫폼 잇따라 수주
온톨로지 기반 'TRINITY'로 기업 업무 자동화 공략
프라이빗 LLM·통합 메타 적용…기업 데이터 활용 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기업의 인공지능 전환(AX)이 개념검증(PoC)을 넘어 실제 업무 시스템 도입으로 확대되면서 업무 자동화와 데이터 분석을 위한 AI 솔루션 수요도 늘고 있다.

생성형 AI를 단순 질의·응답에서 데이터 분석과 반복 업무 자동화 등에 활용하려는 기업이 증가하는 가운데 AI 전문기업 '비아이매트릭스'도 금융·유통·제조 분야를 중심으로 관련 사업을 확대하고 있다.

7일 비아이매트릭스에 따르면 최근 금융·유통·제조업 등에서 업무 자동화와 데이터 분석 솔루션 도입 문의 및 제안 요청이 증가하고 있다. 자연어를 활용한 데이터 조회·분석뿐 아니라 반복 업무를 AI 에이전트가 수행하는 '자율형 데이터 활용(Self-Service Analytics)' 환경을 구축하려는 수요가 늘고 있다는 설명이다. 실제 AI 활용 범위도 단순 데이터 조회에서 매출 변동 원인 분석 등 업무 프로세스 자동화와 제조 공정 데이터를 활용한 에이전틱 AI 적용 등으로 확대되고 있다.

비아이매트릭스는 최근 국내 제1금융권 대형 고객사의 '의사결정지원 솔루션' 사업과 유통 대기업의 '전사 대화형 AI 분석 시스템 구축' 사업을 잇따라 수주했다. 해당 사업에는 통합 UI·UX 플랫폼 'AUD 플랫폼'과 에이전틱 AI 플랫폼 'TRINITY(트리니티)'가 각각 공급된다.

비아이매트릭스 로고. [로고=비아이매트릭스]
 

금융권 사업에는 내부망 전용 경량화 언어모델(sLLM) 기반 '프라이빗 LLM'을 적용했다. 외부망과 분리된 환경에서 데이터를 처리할 수 있도록 해 금융권의 데이터 보안 요건에 대응했다.

유통 대기업 프로젝트에는 내부 데이터베이스(DB)를 기반으로 한 '통합 메타(Semantic Meta)' 기술을 적용했다. 회사 측은 이를 통해 AI의 할루시네이션(환각)을 줄여 85% 이상의 응답 정확도를 확보했으며 고성능 GPU 서버와 연동해 복합 질의에 대한 응답 시간을 10초 안팎으로 단축했다고 설명했다.

비아이매트릭스는 온톨로지 기반의 에이전틱 AI 플랫폼 TRINITY를 통해 기업용 AI 시장을 공략하고 있다. TRINITY는 기업의 데이터와 업무 간 관계를 구조화하고 이를 기반으로 업무를 수행하는 AI 에이전트를 설계·개발하는 플랫폼이다.

온톨로지를 기업용 AI에 활용한다는 점에서는 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 팔란티어와 유사한 기술적 접근 방식을 취하고 있다. 팔란티어 역시 기업 내 데이터와 실제 업무 객체 간 관계를 온톨로지로 구성해 AI 및 데이터 분석에 활용하고 있다.

비아이매트릭스는 다차원 분석(OLAP), 엑셀 프로세스 자동화(EPA), 대시보드 등을 하나의 플랫폼에서 제공하고 있다. 회사는 여러 기능을 개별적으로 도입하는 방식과 비교해 총소유비용(TCO)을 낮출 수 있다는 점을 경쟁력으로 내세우고 있다. 20년 이상 축적한 비즈니스 인텔리전스(BI) 기술과 금융·유통 분야 구축 사례를 기반으로 기업용 AI 시장에서 사업을 확대한다는 계획이다.

해외에서는 시장별로 영업 방식을 달리하고 있다. 비아이매트릭스는 지난 2017년 일본 지사를 설립한 데 이어 최근 현지 법인 'MATRIX SOLUTIONS(매트릭스솔루션즈)'를 설립했다. 기존 파트너 중심 영업에서 직접 영업 체제로 전환해 일본 내 AI 솔루션 고객 확보를 추진한다.

일본에서는 관련 기술 특허를 등록했으며 엑셀 프로세스 자동화와 AI 데이터 분석 솔루션 등을 중심으로 사업을 확대할 계획이다. 동남아시아에서는 현지 파트너를 활용한다. 말레이시아 M3, 태국 Blue Zebra 등과 협력해 솔루션 공급과 구축을 진행하고 있다. 일본에서는 현지 법인을 통한 직접 영업, 동남아에서는 파트너 협업 방식을 활용하는 구조다. 회사는 일본과 동남아 사업을 기반으로 미국과 유럽 시장 진출도 검토하고 있다.

비아이매트릭스 관계자는 "금융과 유통 등 가장 까다로운 산업군에서 글로벌 솔루션과의 경쟁을 뚫고 연이어 수주한 것은 당사 AI 플랫폼의 기술력과 시장 신뢰도를 증명한 성과"라며 "일본 현지 법인과 동남아 파트너 체제를 기반으로 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서도 K-소프트웨어의 경쟁력을 입증해 나가겠다"고 밝혔다

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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