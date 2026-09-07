비아이매트릭스, 업무 자동화 AI 수요 확대…해외 사업 강화

금융·유통 대기업 AI 플랫폼 잇따라 수주

온톨로지 기반 'TRINITY'로 기업 업무 자동화 공략

프라이빗 LLM·통합 메타 적용…기업 데이터 활용 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기업의 인공지능 전환(AX)이 개념검증(PoC)을 넘어 실제 업무 시스템 도입으로 확대되면서 업무 자동화와 데이터 분석을 위한 AI 솔루션 수요도 늘고 있다.

생성형 AI를 단순 질의·응답에서 데이터 분석과 반복 업무 자동화 등에 활용하려는 기업이 증가하는 가운데 AI 전문기업 '비아이매트릭스'도 금융·유통·제조 분야를 중심으로 관련 사업을 확대하고 있다.

7일 비아이매트릭스에 따르면 최근 금융·유통·제조업 등에서 업무 자동화와 데이터 분석 솔루션 도입 문의 및 제안 요청이 증가하고 있다. 자연어를 활용한 데이터 조회·분석뿐 아니라 반복 업무를 AI 에이전트가 수행하는 '자율형 데이터 활용(Self-Service Analytics)' 환경을 구축하려는 수요가 늘고 있다는 설명이다. 실제 AI 활용 범위도 단순 데이터 조회에서 매출 변동 원인 분석 등 업무 프로세스 자동화와 제조 공정 데이터를 활용한 에이전틱 AI 적용 등으로 확대되고 있다.

비아이매트릭스는 최근 국내 제1금융권 대형 고객사의 '의사결정지원 솔루션' 사업과 유통 대기업의 '전사 대화형 AI 분석 시스템 구축' 사업을 잇따라 수주했다. 해당 사업에는 통합 UI·UX 플랫폼 'AUD 플랫폼'과 에이전틱 AI 플랫폼 'TRINITY(트리니티)'가 각각 공급된다.

비아이매트릭스 로고. [로고=비아이매트릭스]

금융권 사업에는 내부망 전용 경량화 언어모델(sLLM) 기반 '프라이빗 LLM'을 적용했다. 외부망과 분리된 환경에서 데이터를 처리할 수 있도록 해 금융권의 데이터 보안 요건에 대응했다.

유통 대기업 프로젝트에는 내부 데이터베이스(DB)를 기반으로 한 '통합 메타(Semantic Meta)' 기술을 적용했다. 회사 측은 이를 통해 AI의 할루시네이션(환각)을 줄여 85% 이상의 응답 정확도를 확보했으며 고성능 GPU 서버와 연동해 복합 질의에 대한 응답 시간을 10초 안팎으로 단축했다고 설명했다.

비아이매트릭스는 온톨로지 기반의 에이전틱 AI 플랫폼 TRINITY를 통해 기업용 AI 시장을 공략하고 있다. TRINITY는 기업의 데이터와 업무 간 관계를 구조화하고 이를 기반으로 업무를 수행하는 AI 에이전트를 설계·개발하는 플랫폼이다.

온톨로지를 기업용 AI에 활용한다는 점에서는 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 팔란티어와 유사한 기술적 접근 방식을 취하고 있다. 팔란티어 역시 기업 내 데이터와 실제 업무 객체 간 관계를 온톨로지로 구성해 AI 및 데이터 분석에 활용하고 있다.

비아이매트릭스는 다차원 분석(OLAP), 엑셀 프로세스 자동화(EPA), 대시보드 등을 하나의 플랫폼에서 제공하고 있다. 회사는 여러 기능을 개별적으로 도입하는 방식과 비교해 총소유비용(TCO)을 낮출 수 있다는 점을 경쟁력으로 내세우고 있다. 20년 이상 축적한 비즈니스 인텔리전스(BI) 기술과 금융·유통 분야 구축 사례를 기반으로 기업용 AI 시장에서 사업을 확대한다는 계획이다.

해외에서는 시장별로 영업 방식을 달리하고 있다. 비아이매트릭스는 지난 2017년 일본 지사를 설립한 데 이어 최근 현지 법인 'MATRIX SOLUTIONS(매트릭스솔루션즈)'를 설립했다. 기존 파트너 중심 영업에서 직접 영업 체제로 전환해 일본 내 AI 솔루션 고객 확보를 추진한다.

일본에서는 관련 기술 특허를 등록했으며 엑셀 프로세스 자동화와 AI 데이터 분석 솔루션 등을 중심으로 사업을 확대할 계획이다. 동남아시아에서는 현지 파트너를 활용한다. 말레이시아 M3, 태국 Blue Zebra 등과 협력해 솔루션 공급과 구축을 진행하고 있다. 일본에서는 현지 법인을 통한 직접 영업, 동남아에서는 파트너 협업 방식을 활용하는 구조다. 회사는 일본과 동남아 사업을 기반으로 미국과 유럽 시장 진출도 검토하고 있다.

비아이매트릭스 관계자는 "금융과 유통 등 가장 까다로운 산업군에서 글로벌 솔루션과의 경쟁을 뚫고 연이어 수주한 것은 당사 AI 플랫폼의 기술력과 시장 신뢰도를 증명한 성과"라며 "일본 현지 법인과 동남아 파트너 체제를 기반으로 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서도 K-소프트웨어의 경쟁력을 입증해 나가겠다"고 밝혔다

nylee54@newspim.com