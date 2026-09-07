소방청, 추석 앞두고 '고향집 소화기·감지기 설치' 전국 캠페인

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노후 아파트 취약세대 감지기 최대 3대 무상 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 추석 명절을 앞두고 고향집의 소화기와 화재 감지기 설치를 독려하는 전국 캠페인에 나선다. 노후 아파트에 거주하는 아동·노인·장애인 가구에는 단독경보형 감지기를 최대 3대까지 무상 지원한다.

소방청은 오는 10일부터 23일까지 '고향집에 주택용 소방시설 설치하기' 캠페인을 전국적으로 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 추석을 계기로 고향집의 소화기와 감지기 설치 여부를 확인하고 주택용 소방시설의 자율 설치 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

최근 10년간 전체 화재 중 주택 화재가 차지하는 비중은 연평균 27.3%였지만 전체 화재 사망자의 59.8%가 주택 화재에서 발생한 것으로 나타났다. 소방청은 주거공간에서 화재를 조기에 인지하고 신속하게 대피하는 것이 인명피해를 줄이는 데 중요하다고 설명했다.

주택용 소방시설은 소화기와 단독경보형 감지기를 말한다. 감지기는 화재로 발생한 연기를 감지해 경보음을 울리고, 소화기는 화재 초기에 불길이 번지는 것을 막는 역할을 한다.

아파트와 기숙사를 제외한 주택에는 주택용 소방시설을 의무적으로 설치해야 한다. 감지기는 침실·거실 등 구획된 실마다 1개 이상, 소화기는 세대별·층별 1개 이상 설치해야 한다. 설치 이후에도 작동점검 버튼 등을 통해 정상 작동 여부를 정기적으로 확인할 필요가 있다.

실제로 지난해 4월 경기 성남시 수정구의 한 주택에서 화재가 발생했을 당시 단독경보형 감지기의 경보음을 들은 행인이 119에 신고해 잠자던 거주자를 구조할 수 있었다. 같은 해 8월 부산 수영구의 한 원룸에서도 음식물 조리 중 발생한 화재를 감지기가 조기에 알려 거주자가 대피하고 119에 신고하면서 피해 확산을 막았다.

소방청은 이번 캠페인 기간 '추석 명절에는 고향집에 안전을 선물하고 안심을 담아오세요'라는 메시지를 내걸고 생활접점과 온라인 매체를 활용한 집중 홍보를 진행한다.

SK주유소와 CU·이마트24·GS25 등 전국 3만6000여개 매장에서 40초 분량의 홍보영상을 상영한다. 소방청TV와 사회관계망서비스(SNS), 문화체육관광부 국가전광판을 비롯해 기차역·지하철·버스터미널 등 귀성객 이동 거점과 백화점·대형마트 등에서도 캠페인을 알릴 예정이다.

노후 아파트 화재안전 취약세대를 대상으로 한 단독경보형 감지기 무상 지원 사업도 집중 안내한다.

지원 대상은 2004년 12월 31일 이전 건축허가를 받은 아파트 가운데 세대 내 스프링클러와 연기감지기가 설치돼 있지 않고 만 13세 미만 아동이나 만 65세 이상 노인·장애인이 거주하는 세대다.

대상 세대에는 방과 거실 등 주요 생활공간에 세대당 최대 3대의 단독경보형 감지기를 무상으로 보급한다. 관할 소방서 방문·전화·누리집을 통해 신청할 수 있으며 직접 설치가 어려운 가구에는 방문 설치도 지원한다.

송호영 소방청 화재예방국장은 "고향집에 소화기와 감지기를 설치하는 것은 가족에게 줄 수 있는 가장 실용적인 안전 선물"이라며 "올 추석에는 방마다 감지기, 세대별·층별 소화기 설치 여부와 작동 상태를 꼭 확인해 달라"고 말했다.

abc123@newspim.com