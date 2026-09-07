공공기관 미활용 기술 3563개 기업에 푼다...부처별 창구 통합

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내달 19일까지 무상 기술거래 안내

신청서류 간소화...공급기관 인센티브 확대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 공공기관 등이 보유했지만 활용하지 않는 기술 3563개가 국내 기업에 무상 또는 소액으로 제공된다. 부처별로 흩어져 있던 기술 정보와 신청 창구도 연계된다.

중소벤처기업부와 재정경제부, 산업통상자원부, 지식재산처는 다음달 19일까지 범부처 무상 기술거래 통합 안내를 진행한다고 7일 밝혔다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

대상은 한국수력원자력 등 63개 공공기관이 보유한 기술이다. 주요 사업은 중기부의 기술거래 서포터즈와 민간공동중개 지원사업, 재경부의 미활용 특허나눔, 산업부의 기술나눔 등이다.

중기부에 따르면 그동안 각 부처가 사업을 별도로 운영하면서 신청 시기와 서류가 달랐고 기술 정보도 여러 홈페이지에 분산돼 있었다. 앞으로 기업은 국가 지식재산 거래 플랫폼과 국가기술은행(NTB), 스마트 테크브릿지 가운데 어느 곳에 접속하더라도 관련 사업을 한눈에 확인할 수 있다.

관계부처는 기술·특허 정보를 통합 관리하고 각 플랫폼을 연계할 계획이다. 신청서류를 통합·간소화하고 무상 기술거래 실적에 따른 공급기관 인센티브도 확대한다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 "공공의 우수 기술이 중소기업의 새로운 사업모델로 이어지도록 관계부처와 무상 기술거래 활성화 방안을 지속해서 모색하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com