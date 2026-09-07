넷마블, 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 26기 출범

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내년 2월까지 6개월간 뉴미디어 콘텐츠 제작·행사 기획 참여

TGS 2026 출품작 홍보부터 AI 콘텐츠 기획까지 실무 경험 제공

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 대학생 서포터즈 프로그램 '마블챌린저' 26기 발대식을 열었다고 7일 밝혔다.

내년 2월까지 활동할 넷마블 대학생 서포터즈 마블챌린저 26기가 출범했다. [사진=넷마블]

넷마블은 2013년 마블챌린저를 처음 시작했다. 지난 25기까지 총 235명이 프로그램을 수료했으며, 전체 취업대상자 가운데 60%가 게임업계에 취업했다.

이번에 선발한 26기 마블챌린저는 2027년 2월까지 약 6개월간 활동한다. 참가자들은 유튜브·인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 제작을 비롯해 공식 포스팅 작성, 트렌드 리포트 분석, 넷마블 온·오프라인 행사 기획 및 운영 등을 경험한다.

넷마블은 참가자에게 매월 활동비를 지급하고 현업 실무자의 멘토링 기회를 제공한다. 최종 수료자에게는 수료증을 발급하며, 향후 넷마블 입사 지원 시 서류 전형 우대 혜택을 준다.

김동환 넷마블 크리에이터전략팀장은 "도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보 활동을 시작으로 서포터즈들이 실무 멘토링과 AI 콘텐츠 기획·제작 경험을 쌓으며 게임 산업의 인재로 성장할 수 있도록 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.

flurry327@newspim.com