[로펌이슈] 바른, H&H Lawyers와 '호주 진출·투자·자산이전 전략' 세미나

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투자규제·세제·상속증여·기업승계 등 실무 논의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른이 한국계 호주 로펌 H&H Lawyers와 함께 호주 진출과 투자, 글로벌 자산 이전 과정에서 필요한 법률·세무 전략을 소개하는 세미나를 개최한다.

바른은 오는 17일 오후 4시 서울 강남구 바른빌딩 15층 대강당에서 H&H Lawyers와 '호주 진출·투자 및 글로벌 자산이전 전략'을 주제로 공동 세미나를 개최한다고 7일 밝혔다.

[자료=바른]

최근 한국 기업과 투자자의 호주 진출이 확대되면서 현지 법인 설립과 투자구조, 외국인 투자규제, 부동산 투자, 세무 및 외국환 신고 등 다양한 법률·세무 문제를 종합적으로 검토할 필요성이 커지고 있다.

특히 한국과 호주의 법률·세제 차이로 초기 투자구조를 어떻게 설계하느냐에 따라 향후 사업 운영과 자산관리뿐 아니라 자산 이전과 승계에도 영향을 미칠 수 있다는 게 바른 측 설명이다.

이번 세미나에서는 바른과 H&H Lawyers 소속 전문가들이 호주 진출·투자 과정에서 고려해야 할 주요 법률·세무 쟁점과 해외투자 절차를 설명한다. 한국과 호주에 걸친 자산관리와 상속·증여, 기업승계, 유산설계(Estate Planning) 등 장기적인 자산 이전과 승계를 위한 실무 전략도 다룬다.

세미나는 총 4개 세션으로 진행된다.

첫 번째 세션에서는 조웅규 바른 파트너변호사가 '글로벌 자산 관리 및 자산 승계 전략'을 발표한다. 이어 홍경일 H&H Lawyers 대표변호사가 '호주 진출·투자 동향 및 외국인 투자 규제'를 주제로 호주 투자 환경과 관련 규제를 설명한다.

세 번째 세션에서는 조옥아 H&H Lawyers 변호사가 '호주의 세제 환경 및 투자·자산 보유구조'를 발표한다. 마지막으로 최진혁 바른 파트너변호사가 '해외 투자 및 자산 이전 관련 국내 규제'를 주제로 해외 투자 과정에서 고려해야 할 국내 규제와 관련 절차를 소개한다.

발표 이후에는 참석자들과의 질의응답이 진행된다. 세미나 참석은 무료다.

abc123@newspim.com