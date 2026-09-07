BC카드, 가족·친구 함께 쓰는 '가족페이' 출시…결제 건별 승인

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페이북 온라인 가맹점서 이용…만 14세 이상 멤버 참여

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 가족이나 친구 등이 하나의 결제수단을 함께 이용할 수 있는 공용 결제서비스 '가족페이'를 출시했다고 7일 밝혔다.

가족페이는 대표가 페이북에 미리 등록한 신용·체크카드 또는 페이북머니를 구성원이 함께 이용할 수 있도록 한 서비스다.

초대받은 멤버가 온라인 쇼핑몰 등에서 페이북으로 결제하면서 결제수단으로 가족페이를 선택하면 대표에게 승인 요청이 전달된다. 대표가 이를 확인해 승인하면 사전에 지정한 결제수단으로 결제가 완료된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 가족이나 친구 등이 하나의 결제수단을 함께 이용할 수 있는 공용 결제서비스 '가족페이'를 출시했다고 7일 밝혔다. [사진=BC카드] 2026.09.07 yunyun@newspim.com

대표는 멤버 초대와 계정 관리뿐 아니라 구성원의 결제 요청을 건별로 승인하거나 거절할 수 있다.

기존에는 자녀나 부모 등의 온라인 결제를 대신하기 위해 카드번호 등 결제정보를 공유하거나 결제할 때마다 직접 결제를 해줘야 했다. 가족페이는 실제 카드나 카드정보를 공유하지 않고도 구성원이 본인 페이북에서 결제를 요청하고 대표가 승인하는 방식으로 이용할 수 있다.

만 19세 이상 페이북 회원은 가족 대표로 서비스를 신청할 수 있으며, 만 14세 이상 페이북 회원은 초대를 받아 가족 멤버로 참여할 수 있다.

BC카드는 카드 양도·대여를 금지하는 관련 법규에 맞춰 대표가 결제 건마다 직접 승인하는 방식을 적용했다고 설명했다.

사용처에도 별도 제한을 두지 않았다. 페이북으로 결제할 수 있는 온라인 가맹점이라면 가족페이를 이용할 수 있으며 일반 온라인 쇼핑을 비롯해 코레일, 지방세 결제 등에도 활용할 수 있다.

하현남 BC카드 페이북본부장(상무)은 "카드 정보 공유나 대여 없이도 가족 또는 친구가 안전하고 편리하게 결제수단을 공유할 수 있는 환경을 구축하기 위해 이번 서비스를 출시했다"며 "앞으로도 고객 일상 속 금융 편의성을 높이는 생활금융플랫폼으로 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com