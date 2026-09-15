7월 통화량 12.7조원 ↑…기업 자금에 정기예적금·금전신탁 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 15일 7월 통화량이 기업 자금 유입으로 늘었다고 밝혔다.
- 비금융기업 M2가 20조6000억원 늘고 정기예적금·금전신탁이 확대됐다.
- M2 증가율은 0.3%로 둔화했고 M1·Lf·L도 감소세를 보였다.
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정기예적금 27.3조·금전신탁 11.4조원 증가
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 7월 시중 통화량이 기업 자금을 중심으로 증가했다. 기업 여유자금과 반도체 기업의 예치자금 등이 유입되면서 정기예적금과 금전신탁이 늘었다.
한국은행이 15일 발표한 '2026년 7월 통화 및 유동성'에 따르면 7월 광의통화(M2·평잔)는 4225조6000억원으로 전월 대비 12조7000억원(0.3%) 증가했다. 증가율은 6월(0.7%)보다 낮아졌다. 전년 동월 대비 증가율도 5.8%로 전월(6.0%)보다 하락했다.
경제주체별로는 비금융기업의 보유 M2가 전월보다 20조6000억원 늘었다. 기타 부문도 6조3000억원 증가한 반면 가계 및 비영리단체는 11조6000억원, 기타금융기관은 5조7000억원 각각 감소했다.
금융상품별로는 2년 미만 정기예적금이 27조3000억원 늘었다. 기업 여유자금과 파생상품시장 관련 자금이 유입되면서 증가 폭이 6월(7조1000억원)보다 크게 확대됐다.
2년 미만 금전신탁도 반도체 기업의 예치자금이 늘면서 11조4000억원 증가해 6월(6조3000억원)을 웃돌았다. 반면 수시입출식 저축성예금은 부가가치세 납부 등에 따른 기업 보유분 감소로 27조원 줄었다.
구(舊) M2는 4804조1000억원으로 전월 대비 0.8% 감소했다. 전년 동월 대비로는 10.3% 증가했다. 수익증권은 전년 동월 대비 48.9% 늘어 구 M2 증가율에 5.0%포인트(p) 기여했다.
협의통화(M1·평잔)는 1372조5000억원으로 전월 대비 2.2% 감소했다. 전년 동월 대비로는 6.4% 증가해 전월(10.0%)보다 증가세가 둔화됐다.
금융기관유동성(Lf·평잔)은 6343조9000억원으로 전월 대비 0.4% 감소하고 전년 동월 대비 7.5% 증가했다. 광의유동성(L·말잔)은 8078조4000억원으로 전월 말보다 0.5% 줄었으며 전년 동월 말 대비로는 8.0% 늘었다.
eoyn2@newspim.com