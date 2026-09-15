현대차, 중증 장애아동 500명에 특수 유모차 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 15일 중증 장애아동 500명에 특수 유모차를 지원했다.
- 지난 14일 서울어린이대공원서 산책 행사를 열고 사업을 알렸다.
- 시트·리클라이닝·수납공간을 강화해 이동 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
밀알복지재단·와이업과 협력…이동 편의성 개선
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대자동차가 중증 장애아동의 이동 편의성을 높이기 위해 맞춤형 특수 유모차 500대를 지원한다.
현대차는 지난 14일 서울어린이대공원에서 중증 장애아동과 가족을 초청해 '산책' 행사를 열고 국내 중증 장애아동 500명에게 특수 유모차를 지원한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 일반 유모차나 휠체어 사용이 어렵고 이동 시 의료장비를 함께 사용해야 하는 중증 장애아동의 이동 환경을 개선하기 위해 마련됐다.
현대차는 특수 유모차 500대의 제작·생산 비용을 전액 지원한다. 밀알복지재단은 지원 대상자 모집과 선정, 사업 운영을 맡고 유모차 전문기업 와이업은 제품 설계와 개발, 생산을 담당한다.
특수 유모차에는 일반 유모차보다 시트 면적을 약 50% 넓힌 50×110cm 크기의 시트가 적용됐다. 최대 30kg의 하중을 견딜 수 있도록 프레임도 보강했다.
최대 175도까지 조절 가능한 리클라이닝 시트와 링거 거치 모듈을 적용했으며 호흡기 등 의료장비를 보관할 수 있는 50L 규모의 수납공간도 마련했다. 원터치 폴딩 기능을 적용해 차량 적재와 보관 편의성도 높였다.
현대차 관계자는 "이번 특수 유모차 지원이 중증 장애아동과 가족의 병원 진료 및 일상 외출에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "모빌리티 기업으로서 이동 약자의 일상 접근성을 높일 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
현대차는 올해 특수 유모차 지원 사업 외에도 현대 호프 온 휠스(HHOW) 매칭그랜트와 정비기술 해외 재능기부 등 사회공헌 활동을 추진할 예정이다.
heoneykim@newspim.com