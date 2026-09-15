이형일, 가족 ETF 이해충돌 의혹에 "국민연금 결정과 아무 관계 없어"

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리 후보자가 15일 가족 ETF 이해충돌 의혹을 부인했다.
- 국회 청문회서 보유 ETF는 장기투자라 기금운용위 결정과 무관하다고 했다.
- 야당은 가족의 국내 증시형 ETF 보유 배경과 이해충돌을 문제 삼았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이 후보자 "개별 주식 종목 아냐…지수 추종 펀드"
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 가족의 상장지수펀드(ETF) 투자를 둘러싼 이해충돌 의혹에 대해 "아무 관계가 없다"고 15일 해명했다.
이 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 가족이 보유한 ETF와 국민연금 기금운용위원회 결정 간 연관성을 묻는 질의에 "보유한 증권은 기본적으로 개별 주식 종목이 아니라 지수를 추종하는 펀드와 ETF"라며 "오랫동안 보유해 온 것으로 기금운용위원회 결정과 아무 관계가 없다"고 말했다.
이날 청문회에서는 후보자 가족의 ETF 투자 시점과 자금 출처를 둘러싼 의혹이 제기됐다. 후보자와 배우자, 장녀가 삼성전자와 SK하이닉스 등의 비중이 높은 ETF를 보유한 것을 두고 질의가 이어졌다.
특히 이 후보자가 재경부 1차관으로 금융정책에 관여해 온 데다 국민연금 기금운용위원회 당연직 위원이라는 점을 두고 이해충돌 가능성이 제기됐다.
야당은 단일종목 레버리지 ETF 도입이나 국민연금의 국내 주식 비중 조정 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 정책에 후보자가 관여한 상황에서 가족의 국내 증시 관련 금융자산이 늘어난 배경을 문제 삼았다.
이에 이 후보자는 "특정 기금 결정이 아니라 전체 거시적인 내용"이라며 "개별 주식을 보유하고 있지 않기 때문에 이해상충 문제는 없다"고 설명했다.
wideopen@newspim.com