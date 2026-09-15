스마일게이트 '이클립스', 양대 앱마켓 매출 1위

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 15일 이클립스가 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 이클립스는 출시 5일 만에 구글 플레이스토어 1위를 달성했다.
- 스마일게이트는 다음 달 14일까지 보상과 게임 개선을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개발자 라이브 통해 전투·보스 난이도 개선 예고
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트의 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '이클립스: 더 어웨이크닝'이 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 매출 순위 1위를 기록했다.
스마일게이트는 이클립스가 지난 10일 출시 직후 애플 앱스토어 매출 1위에 오른 데 이어 출시 5일 만에 구글 플레이스토어에서도 매출 1위를 달성했다고 15일 밝혔다.
스마일게이트는 양대 앱마켓 매출 1위 달성을 기념해 다음 달 14일까지 보상을 제공한다. 이용자는 게임에 접속해 1000만 골드와 '성소 가속 축원', '장비 강화구 결정' 등 성장 재화를 받을 수 있다.
해당 보상은 오는 16일 문을 여는 신규 월드 '벨제라' 이용자에게도 동일하게 제공된다.
스마일게이트는 출시 이후 이용자 의견을 반영한 게임 개선도 진행한다. 지난 14일 공식 유튜브 채널에서 '이클립스 개발자 LIVE' 방송을 열고 이상문 PD가 향후 개선 방향을 공개했다.
이 PD는 근거리 클래스의 전투 환경을 조정하고 월드 보스 난이도를 낮추는 방안 등을 소개했다.
이클립스는 엔픽셀이 개발한 MMORPG로, '성소' 콘텐츠를 통해 소환권과 성장 재화를 시간에 따라 제공한다. 접속하지 않은 시간에도 캐릭터가 성장할 수 있는 'AI 모드'도 지원한다.
flurry327@newspim.com