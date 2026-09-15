삼성생명, 건강관리 리워드 더한 '팩 건강보험 Care+' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 15일 걷기 리워드 등 더한 건강보험을 출시했다
- 이 상품은 만성질환 관리와 건강측정기기 혜택을 추가했다
- 최대 67만2000원 적립과 20~80세 가입이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 디지털 전용 건강보험에 걷기 리워드와 만성질환 관리 서비스를 더한 '삼성 팩 건강보험 Care+(무배당·무해약환급금형)'를 15일 출시했다고 밝혔다.
이 상품은 지난 4월 출시한 '삼성 팩 건강보험'에 건강관리 혜택을 추가했다. 기존 상품은 암·뇌혈관질환·심장질환 등 3대 질환 보장을 중심으로 한 '종합팩'과 중증질환 중심의 '암뇌심팩' 등 패키지형 보장을 제공한다.
이번 상품에는 걷기 리워드와 만성질환 관리 프로그램, 건강측정기기 제공 혜택이 추가됐다.
월 납입보험료 5만원 이상 가입자는 일정 기준의 걸음 수를 달성하면 삼성생명 통합 포인트인 '슬리머니'를 받을 수 있다. 걷기 리워드는 5년간 최대 60만원까지 적립할 수 있다.
당뇨·고혈압·비만·이상지질혈증 등 4가지 만성질환 관리 프로그램 가운데 1개를 선택해 건강 미션을 수행하면 최대 7만2000원의 슬리머니를 추가로 받을 수 있다. 걷기 리워드와 합치면 최대 67만2000원까지 적립 가능하다.
슬리머니는 1원당 현금 1원의 가치를 가지며 건강·헬스케어 관련 제휴 가맹점에서 사용하거나 보험료 납부에 활용할 수 있다. 일정 기준 이상 적립하면 현금으로 전환할 수도 있다.
월 납입보험료 8만원 이상 가입자에게는 건강측정기기도 제공한다. 가입자는 연속혈당측정기와 스마트 혈압계, 체성분 체중계 중 1종을 선택할 수 있다.
가입 가능 연령은 20세부터 최대 80세까지다. 삼성생명 다이렉트 홈페이지와 삼성금융 통합 앱 '모니모', 카카오헬스케어 '파스타' 앱을 통해 가입할 수 있다.
삼성생명 관계자는 "보장은 유지하면서 일상 속 건강관리 노력에 대한 보상을 체감할 수 있도록 리워드와 서비스를 더했다"며 "앞으로도 건강관리를 지원하는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com