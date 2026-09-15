건보공단 하반기 신규직원 374명 모집…이달 29일까지 '접수'

AI 핵심 요약beta
- 건보공단이 15일 하반기 신규직원 374명을 모집한다고 밝혔다.
- 행정직 278명 등으로 나눠 공개·제한경쟁 방식으로 선발한다.
- 입사지원은 29일 오후 2시까지며 최종합격자는 12월 7일 발표다.
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온라인 채용 사이트통해 지원서 제출
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 올해 하반기 신규직원 374명을 오는 29일까지 모집한다
건보공단은 15일 건강보험의 미래를 함께 만들어 갈 역량 있는 인재 374명을 공개 채용한다고 밝혔다.
건보공단의 직렬별 채용인원은 행정직 278명, 건강직 26명, 요양직 62명, 전산직 8명이다. 모집권역별로 채용인원을 선발한다.
이번 채용은 다양한 청년층에게 안정적인 일자리 기회를 제공하기 위해 일반 공개경쟁과 함께 고졸자(6급나)·장애·보훈대상자·강원인재를 제한경쟁으로 구분해 모집한다.
채용은 블라인드 방식으로 실시된다. 성별, 연령, 학력 등 편견요소를 배제하고 서류·필기·면접 등 전 과정에서 국가직무능력표준(NCS)을 중심으로 평가할 예정이다. 입사지원서는 오는 29일 오후 2시까지 온라인 채용사이트를 통해 제출할 수 있다.
최종 합격자는 오는 12월 7일에 발표 예정이다. 3개월 동안의 평가 결과에 따라 정규직으로 임용된다.
건보공단은 "채용 공고 등 자세한 사항은 누리집을 통해 확인할 수 있다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com