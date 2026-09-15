KAI, 유럽 위성기업 ASL과 맞손…K-LEO 통신위성 공동개발

AI 핵심 요약beta
- KAI가 14일 ASL과 K-LEO 개발 MOU를 체결했다.
- 양사는 차세대 통신위성 공동개발에 나서기로 했다.
- KAI는 글로벌 우주시장 진출을 확대할 계획이다.
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위성 플랫폼·탑재체 기술 결합…합작법인 설립도 검토
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 유럽 위성 전문기업 에어로스페이스랩(Aerospacelab·ASL)과 손잡고 한국형 저궤도 위성통신망(K-LEO) 구축을 위한 차세대 통신위성 개발에 나선다.
KAI는 14일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 '월드 스페이스 비즈니스 위크 2026(WSBW 2026)'에서 ASL과 우주사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
협약식에는 김지홍 KAI 미래융합기술원장 부사장과 브누아 드페르 ASL 설립자 겸 최고경영자(CEO) 등 양사 관계자들이 참석했다.
한국형 저궤도 위성통신망은 저궤도에 다수의 통신위성을 배치해 지상 통신망이 닿기 어려운 지역에서도 통신 서비스를 제공하는 위성 인프라다. 정부는 지난 7월 발표한 '대한민국 우주항공산업 육성전략'을 통해 2035년까지 한국형 저궤도 위성통신망 구축을 추진하고 있다.
KAI는 이번 협약을 바탕으로 K-LEO 사업 참여를 확대하고 차세대 상용 통신위성 공동개발에 나설 계획이다.
양사는 ▲K-LEO 사업 협력 ▲차세대 상용 통신위성 공동개발 ▲신규 사업 발굴 ▲항공·위성 융합 솔루션 개발 ▲향후 합작법인 설립 검토 등을 추진한다.
KAI가 보유한 위성체 설계·제작과 체계종합 역량에 ASL의 저궤도 위성 플랫폼·탑재체 기술과 위성군 운용 경험을 결합해 통신위성 개발과 양산 경쟁력을 높인다는 구상이다.
KAI는 다목적실용위성, 차세대중형위성, 군 정찰위성 등 국가 위성 개발사업에 참여하며 중대형 위성 체계종합과 개발 경험을 축적해왔다. 최근에는 6G 저궤도 통신위성과 초소형위성 등으로 사업 영역을 확대하며 글로벌 우주시장 진출을 추진하고 있다.
벨기에에 본사를 둔 ASL은 위성 설계와 제작부터 운용까지 전 과정을 수행하는 위성 전문기업이다. 지구관측과 위성통신용 플랫폼·탑재체 개발 및 위성 양산 역량을 보유하고 있으며, 유럽연합(EU)의 보안 위성통신망 구축사업인 'IRIS²'의 위성 제조기업으로도 참여하고 있다.
김지홍 KAI 부사장은 "이번 협약은 KAI가 축적해 온 위성 체계종합 능력과 ASL의 위성 기술 및 양산 역량을 결합하는 중요한 출발점"이라며 "양사의 강점을 효과적으로 결합해 국내외 시장에서 실질적인 사업 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com