"악마, 독사" 고성 오간 김승원 청문회…제넨셀 의혹엔 "문과라 몰라"

AI 핵심 요약beta
- 김승원 법무부 장관 후보자 청문회가 15일 열렸다.
- 제넨셀 청탁과 가족 협동조합 의혹이 정면 충돌했다.
- 이재명 공소취소와 정당해산 발언도 쟁점이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'제넨셀 의혹·가족 협동조합·李 대통령 공소취소' 공세
[서울=뉴스핌] 백승은 홍석희 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 김 후보자에 대한 각종 의혹이 도마에 올랐다. 제넨셀 임상시험 승인 청탁 의혹, 가족 협동조합 및 이재명 대통령 공소취소 모임 관련 논란을 둘러싸고 여야간 날선 공방이 이어졌다.
15일 국회 법제사법위원회는 김 후보자에 대한 인사청문회를 열었다.
청문회가 열린 후 야당 측 의원들은 '사과해야 할 거 아니야', '당신 뭐라고 그랬냐'며 고성이 오갔다. 주진우 국민의힘 의원은 가족 협동조합 논란에 대해 "가족들이 빼먹는 게 악마지, 적당히 해야지"라고 언급하자 의원들의 목소리가 높아지기도 했다.
이어 오후 박지원 민주당 의원이 주 의원을 겨냥해 "윤석열, 한동훈, 주진우는 나쁜 검찰 삼형제, 독사 같은 사람들이다"라고 언급하자 주 의원과 야당 의원의 항의가 이어졌다. 소란이 커지자 서영교 법제사법위원장은 청문회를 잠시 중단했다.
◆ '제넨셀 의혹' 질의 이어져…"문과라 치료제 성능 몰라"
쟁점 중 하나는 코로나19 치료제인 제넨셀 임상시험 승인 청탁에 대한 사안이었다.
김 후보자는 브로커 양모 씨에게 제넨셀 임상시험을 통과해 달라는 청탁을 받고 당시 김강립 식품약품안전처장에게 승인을 처리해 달라고 요청했다는 의혹을 받는다. 김 후보자 측은 김 전 식약처장에게 문자를 보낸 것은 사실이지만 단순 민원 해결 차원이었다고 해명했지만 야당 측에서는 '독약 게이트'라며 공세했다.
이날 김민전 국민의힘 의원은 "후보가 식약처에 문자를 보낸 것 관련 (제넨셀 설립자 강모 교수가 식약처에 제출한) 제넨셀의 동물실험이 조작됐다는 게 법원 판결에 있다"고 언급했다.
강 교수의 약사법 위반 사건 1심 판결문에 따르면 제넨셀은 2021년 코로나19에 감염된 햄스터를 대상으로 비임상 시험을 실시했는데, 시험 과정에서 일부 햄스터가 토혈하거나 폐 비대증 증상을 보이고 폐사했다. 재판부는 강 교수는 이런 결과가 임상시험 승인에 불리할 수 있다는 사실을 알고 이 내용을 보고서에서 삭제 또는 누락하며 보고서를 조작했다고 판단했다.
이에 김 후보자는 "저는 문과다. 치료제에 대한 성능을 제가 알 수가 없다"고 답했다.
주 의원은 "본인은 문과라고 했는데, (제넨셀 관련) 내용도 모르면서 무작정 양씨가 부탁하니까 청탁한 것"이라며 "그런 약은 통과될 수가 없는 약인데 후보자가 로비 청탁을 한 다음 (임상시험을) 통과해 93명의 국민에게 실제 약이 투여됐다"고 꼬집었다. 제넨셀 신약은 지난 2022년 임상시험 과정에서 코로나19 환자 93명에게 투약된 바 있다.
주 의원은 "민주당이 오늘 내내 감싸는 것을 보니까 이재명 공소 취소해 줄 사람이 김승원 후보밖에 안 남은 모양"이라며 "독약 로비 게이트 같은 경우에는 청탁하는 과정이 온 국민들 앞에서 까발려졌다"고 강조했다.
곽규택 국민의힘 의원은 양씨의 녹취록에 등장하는 송영길·최재성·신현영 민주당 의원들이 부정 청탁에 '다리'를 놔줬다고 주장하며 "민주당 의원들이 다 등장하는데, 민주당 '독약게이트' 아니냐. 국정감사하고 특검을 해야 한다. 그 중심에 있는 인물이 법무부 장관을 하고 있는 게 말이 되냐"고 언급하기도 했다.
김 후보자는 "식약처장에게 딱 한 번 전화해 (제넨셀 관련) 민원을 그대로 전달했다"며 "그 후에 식약처로부터 또 더 통화를 했다든가 임상 승인이 어떻게 됐다라든가, 그런 보고를 받은 적이 없다. 그 민원 전달하는 걸로 역할은 다 했다고 생각하고 거기서 종료가 된 것"이라고 해명했다.
◆ '가족 협동조합'·'李 공소취소' 놓고도 충돌
여야는 김 후보자 가족이 운영하는 발달장애인 사회적협동조합을 둘러싼 특혜 의혹을 놓고도 충돌했다.
앞서 주 의원은 김 후보자의 아내와 자녀들이 해당 조합에서 3억3000만 원의 급여를 받고, 조합이 김 후보자의 지역구인 수원으로 이전한 뒤 8억8000만 원 상당의 바우처 수익을 거뒀다며 문제를 제기했다.
주 의원은 "발달장애 아동들에게 돌아가야 할 돈을 가족들이 가져간 것 아니냐"는 취지로 강하게 비판했다. 이에 김 후보자는 "저와 관련한 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다"면서도 "특혜는 전혀 없었다"고 반박했다.
김 후보자는 배우자가 이화여대 특수교육학과를 졸업한 뒤 오랫동안 발달장애 아동을 돌봐왔고, 자녀 역시 관련 업무를 맡게 된 경위를 설명했다. 김 후보자는 "아내가 나중에 힘이 없거나 세상을 떠난 뒤에도 아이들을 믿고 맡길 수 있도록 아들에게 맡겼다고 하더라"고 말하는 과정에서 눈물을 보이기도 했다.
김남희 더불어민주당 의원은 전날 발달장애인 부모들의 기자회견을 소개하면서 "최근 주 의원이 이 조합을 두고 '혈세 빨대 꽂았다', '국민 세금으로 배를 불렸다', '가족 월급 잔치다' 등의 혐오 표현을 사용해 마치 불법 기관인 양 호도한 것에 대해 부모들께서 상처와 고통을 호소하는 자리였다"고 주 의원을 비판했다.
이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 박형수 국민의힘 의원은 김 후보자가 민주당 내 '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임' 공동대표를 맡았던 점을 거론하며 법무부 장관 취임 이후에도 같은 입장을 유지할 것인지 추궁했다.
박 의원은 김 후보자가 과거 라디오 방송에서 공소취소 필요성을 언급했다가 법무부 장관 후보자로 지명된 뒤에는 공소취소를 지휘할 생각이 없다고 밝힌 점을 들어 입장이 달라진 것 아니냐고 지적했다. 이에 김 후보자는 "특검법에 공소취소 조항을 넣는 것은 처음부터 반대했다"고 밝혔다.
김 후보자는 "앞선 발언은 조작기소에 대한 국민적 우려를 국회의원으로서 주장한 것이고, 이후 발언은 법무부 장관 후보자로서 공직 취임을 염두에 두고 한 것"이라고 설명했다.
국민의힘에 대한 위헌정당 해산 청구와 이재명 대통령 탄핵에 대한 언급도 있었다. 김태규 국민의힘 의원이 국민의힘 정당 해산을 추진할 의사가 있는지 묻자 김 후보자는 "그렇게 말한 적이 없다"며 "정당 해산은 정당 활동의 자유를 근본적으로 제한하는 제도"라고 답했다. 이어 "헌법재판소 결정 취지에 비춰 관련 사안이 제기되면 검토하겠다는 취지로 답변한 것"이라고 덧붙였다.
김 의원이 이 대통령에 대한 탄핵소추 사유가 성립할 경우에도 같은 원칙을 적용할 것이냐고 묻자 김 후보자는 "협조의 문제가 아니라 공직자는 법령에 따라 업무를 해야 한다고 생각한다"고 말했다.
100wins@newspim.com