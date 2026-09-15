무협, 카자흐·투르크멘 경제협력 '가교'…첨단산업·플랜트 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 15일 카자흐스탄·투르크메니스탄과 협력 확대 행사를 열었다
- 토카예프·베르디무하메도프 대통령도 참석해 경제협력 방안을 논의했다
- AI·핵심광물·우주위성 등 첨단산업과 플랜트 협력도 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카자흐와 AI·핵심광물·우주 협력…투르크멘과 가스화학·조선 확대
삼성전자·대우건설 등 참여…중앙아 신규 사업 기회 모색
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 제1차 한-중앙아 정상회의를 계기로 카자흐스탄·투르크메니스탄과의 경제협력 확대를 위한 민간 교류에 나섰다. 기존 에너지·자원 분야뿐 아니라 인공지능(AI), 핵심광물, 우주·위성, 플랜트 등에서 새로운 사업 기회를 모색했다.
한국무역협회(KITA)는 15일 서울에서 '한-카자흐스탄 비즈니스 라운드테이블'과 '한-투르크메니스탄 비즈니스 포럼'을 잇달아 개최했다고 밝혔다. 정상회의를 위해 방한한 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령도 각각 행사에 참석했다.
이날 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 한-카자흐스탄 비즈니스 라운드테이블에는 토카예프 대통령과 한성숙 국무총리, 윤진식 무역협회 회장 등 양국 정부·기업 관계자 약 230명이 참석했다.
토카예프 대통령과 한 총리는 행사에 앞서 알라타우 스마트시티 사업에 대한 설명을 듣고 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다. 스마트시티를 비롯해 미래항공교통(UAM), 핵심광물, 금융, 과학기술·AI 인재 양성 등이 새로운 협력 분야로 제시됐다.
이어진 라운드테이블에서는 신한금융지주와 삼성전자, 한국지질자원연구원, 콘텍 등이 금융 인프라와 AI, 핵심광물, 우주·위성 분야의 협력 방안을 논의했다. 기존 자원·에너지와 인프라에 집중됐던 협력 범위를 첨단·전략산업으로 넓히는 데 초점이 맞춰졌다.
오후에는 서울 중구에서 한-투르크메니스탄 비즈니스 포럼이 열렸다. 베르디무하메도프 대통령과 한 총리, 윤 회장 등 양국 관계자 180여명이 참석했다.
양국은 투르크메니스탄의 풍부한 천연가스를 기반으로 에너지·플랜트 협력을 확대하고 교통·물류와 조선 분야에서도 새로운 사업 기회를 모색했다. 특히 비료·가스화학 플랜트 분야에서 한국 기업의 참여 확대와 신규 프로젝트 발굴 방안이 집중적으로 논의됐다.
윤 회장은 "한-중앙아시아는 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해야 할 중요한 경제 파트너"라며 "기업 간 협력과 추진 사업이 흔들림 없이 지속될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com