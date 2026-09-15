교보생명, 라이프플래닛 흡수합병…내년 4월 통합 완료

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 15일 라이프플래닛 흡수합병을 의결했다.
- 자본과 디지털 역량을 결합해 보험 전환을 강화했다.
- 내년 4월 마무리되며 고객 서비스는 유지된다.
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IFRS17·K-ICS 대응…자본 효율성·디지털 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 인터넷 생명보험 자회사 교보라이프플래닛생명보험을 흡수합병한다. 디지털 보험사의 독립 성장 한계를 고려해 자본과 디지털 역량을 한데 모으고 보험사업 전반의 디지털 전환을 강화하려는 취지다.
교보생명은 15일 이사회를 열고 라이프플래닛의 기존 사업과 인력을 흡수합병하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 라이프플래닛도 이날 이사회에서 합병안을 의결했다.
이번 합병은 교보생명이 100% 자회사인 라이프플래닛을 흡수하는 소규모 합병 방식으로 진행된다. 주주총회 승인 대신 이사회 승인으로 갈음할 수 있으며, 금융당국의 합병 인가 등 절차를 거쳐 내년 4월 합병을 마무리할 예정이다.
라이프플래닛 고객은 합병 이후에도 기존 앱과 홈페이지를 통해 보험계약과 서비스를 이용할 수 있다. 시스템 통합은 고객 불편을 최소화하는 방향으로 단계적으로 진행한다.
교보생명은 이번 합병을 통해 라이프플래닛이 축적해온 디지털 보험 역량과 교보생명의 자본력·보험사업 기반을 결합한다는 계획이다. 특히 인공지능(AI) 등 신기술 관련 투자 규모가 커지는 상황에서 독립 법인 체제를 유지하기보다 그룹 내 자본과 기술 역량을 통합하는 것이 효율적이라고 판단했다.
합병 이후에는 독립사업부 형태의 '라이프플래닛사업부(가칭)'를 신설한다. 라이프플래닛 브랜드도 유지해 디지털 생명보험사로서 축적한 전문성과 사업 경험을 이어갈 방침이다.
라이프플래닛은 2013년 출범한 국내 첫 인터넷 생명보험사다. 설계사를 거치지 않고 보험 가입부터 계약 유지, 보험금 청구까지 비대면으로 처리할 수 있는 디지털 보험 체계를 구축해왔다.
올해 6월 말 기준 라이프플래닛 고객은 약 23만명이며 총자산은 5273억원이다. 올해 상반기 보험수익은 91억원, 지급여력비율(K-ICS)은 162.97%를 기록했다.
교보생명은 이번 합병 배경으로 IFRS17과 K-ICS 도입 등 보험산업의 규제 환경 변화도 꼽았다. 단기·소액·저축성보험 중심의 디지털 생보사 사업구조만으로는 보험계약서비스마진(CSM)을 충분히 확보하고 자본비율을 안정적으로 유지하는 데 한계가 있다고 판단했다는 설명이다.
교보생명 관계자는 "라이프플래닛의 디지털 전문성과 혁신성, 민첩성을 교보생명의 보험사업 역량과 결합해 고객에게 더 나은 상품과 서비스를 제공할 것"이라며 "통합 과정에서도 기존 고객의 계약과 서비스를 안정적으로 유지하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com