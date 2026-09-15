[베트남 증시] 신흥시장 격상 앞두고 外人 매수세 유입, ↑...은행주에 자금 흐름 집중

AI 핵심 요약beta
- 15일 베트남 증시가 외국인 매수에 상승했다.
- VN지수 1.28%, HNX지수 0.81% 올랐다.
- 은행·석유주 강세에 유동성은 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 274.13(+2.19, +0.81%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 15일 베트남 증시는 상승했다. 글로벌 지수 제공업체인 FTSE 러셀의 베트남 시장 등급 공식 격상(21일)을 앞두고 외국인 자금이 유입된 것이 증시 전반의 분위기를 개선시켰다.
호찌민 VN지수는 1.28% 상승한 1,811.15포인트, 하노이 HNX지수는 0.81% 오른 274.13포인트로 거래를 마쳤다.
이날 유동성은 전 거래일 대비 감소했다. 총 거래량은 6억 4,240만 주, 거래액은 약 16조 6,960억 동(약 8,765억 원)을 기록했는데, 이는 전날 대비 각각 22%, 15% 감소한 것이다.
유동성이 부진한 가운데, 외국인 투자자들은 이틀 연속 매수 행진을 이어갔다. 이날 순매수액은 1조 5,000억 동을 기록했고, 거래량은 지난 5개월 만에 최고치인 5,500만 주에 달했다.
2차 신흥 시장으로 올라서기 직전 마지막 거래 주간인 이번 주, 외국인 자금 유입이 본격화하고 있다고 현지 매체들은 전했다. 비엣남 플러스는 글로벌 인덱스 펀드들이 오는 18일 약 2억 4,000만 달러(약 3,266억 원) 규모의 1차 자금 집행을 단행할 것이라고 전망했다.
TPS증권은 VN지수가 상승 추세를 유지하고 있다면서도 향후 1~2 거래일 동안의 추가적인 분석을 통해 추세 지속 가능성을 예측해야 한다고 평가했다. TPS 증권은 "중기적 관점에서 VN 지수는 상승 추세에 있으며, 2026년 7월부터 현재까지 단기 고점과 저점이 점진적으로 높아지고 있다"며 "그러나 오늘 거래량이 이전 두 차례의 강한 매도세를 상쇄할 만큼 크지 않았기 때문에 단기적으로 VN 지수에 대해 신중한 전망을 유지한다"고 밝혔다.
긍정적인 시나리오에서는 지수가 1,875포인트 부근의 단기 저항 영역을 다시 테스트할 수 있고, 반대로 조정이 발생할 경우, VN 지수가 1,715~1,755포인트 지지 영역을 다시 테스트할 수 있다고 TPS 분석팀은 강조했다.
SHS증권은 "직전 거래일의 강한 매도세 이후 오늘은 매도 압력이 크게 줄어들었다"며 "VN지수는 1,880포인트 수준에서 조정 국면을 돌파하고 200일 이동평균선 지지 영역 위에서 매집 추세를 유지하고 있는 반면, VN30 지수는 여전히 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있다"고 설명했다. 이어 "VN 지수가 강력한 지지선과 단기 상승 추세선을 유지하고 있는 만큼, 투자자들은 현재 시장에서 가장 실적이 좋은 업종의 우량 고성장 기업들을 매수하는 것을 고려해 볼 수 있다"고 덧붙였다.
이날 많은 대형주들이 상당한 상승세를 보였다. LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank)는 3.26% 상승했고, VIB(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), MBB(Military Commercial Joint Stock Bank), TCB(Techcombank) 모두 1.5% 이상 올랐다.
업종별로 보면, 세계 원유 가격 상승세에 힘입어 석유 및 가스 부문이 가장 눈에 띄는 움직임을 보였다. BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation)은 6.84% 급등하여 최고가를 경신했고, GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation)도 6.65% 상승했다.
유가와 밀접한 움직임을 보이는 비료 부문도 긍정적인 흐름을 보였다. DCM(PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company)과 DPM(Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation) 모두 4% 이상 상승했다.
은행 부문도 지수 상승에 중요한 역할을 했다. SSB(Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank)는 이틀 연속 상한가를 찍었고, VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade) 모두 2% 이상 올랐다.
호찌민 거래소 거래량의 약 30.5%를 은행주가 차지하며 9거래일 만에 최고치를 기록했다. VN30 지수 내에서도 은행주 거래량이 전체의 48.4%를 차지하며 자본이 여전히 이 부문에 집중돼 있음을 반영했다.
hongwoori84@newspim.com