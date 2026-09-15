"기술이전 호재 미리 알았나"…에이비엘바이오, 본사 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 에이비엘바이오 임직원들이 15일 미공개정보 거래 의혹을 받았다.
- 합동대응단은 이날 본사와 임직원 주거지를 압수수색했다.
- 기술이전 공시 전 매수 뒤 매도해 10억원대 이득을 봤다는 의혹이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기술이전 공시 전 주식 매수·공시 후 매도 혐의
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에이비엘바이오 임직원들이 기술이전 계약과 관련한 미공개정보를 이용해 주식을 거래했다는 의혹이 제기돼 당국이 강제수사에 착수했다.
15일 제약·바이오 업계에 따르면 주가조작 근절 합동대응단은 이날 오전 서울 강남구 에이비엘바이오 본사와 혐의를 받는 임직원들의 주거지 등을 압수수색했다.
합동대응단은 에이비엘바이오 임직원 등 10여명이 글로벌 제약사와의 기술이전 계약 체결 사실이 공시되기 전에 회사 주식을 매수한 것으로 의심하고 있다. 이후 계약이 공개되면서 주가가 상승하자 보유 주식을 매도해 부당이득을 챙겼다는 것이다.
이들이 얻은 부당이득은 총 10억원 안팎으로 알려졌다. 합동대응단은 압수물 분석을 통해 미공개정보 전달 경로와 주식 거래 시점, 실제 이익 규모 등을 확인할 것으로 보인다.
현행 자본시장법은 상장사 임직원 등 내부자가 업무 과정에서 알게 된 미공개 중요정보를 증권 매매에 이용하거나 다른 사람에게 이용하도록 하는 행위를 금지하고 있다.
에이비엘바이오는 지난해 글로벌 제약사들과 신약 후보물질 관련 기술이전 계약을 잇달아 체결했다. 계약 발표가 대형 호재로 받아들여지면서 공시 이후 회사 주가가 크게 오른 바 있다.
sykim@newspim.com