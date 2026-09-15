장종태 "민주당 시도당, '제2최고회의'로 위상 강화해야"

AI 핵심 요약beta
- 장종태 대전시당위원장이 15일 시도당 역할 강화를 밝혔다.
- 민주당은 시도당위원장 연석회의를 제2최고회의로 키우려 했다.
- 장 위원장은 민생 목소리를 정책과 예산에 반영하겠다고 했다.
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"총선 승리·재집권 의지 일깨워...체감형 정책예산으로 연결"
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 더불어민주당 대전시당위원장이 전국 시도당의 역할과 권한을 강화하고 민생 현장의 목소리를 중앙당 정책과 예산에 적극 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.
장 위원장은 15일 자신의 SNS를 통해 민주당 전국시도당위원장 연석회의 참석 소식을 알리며 "대전시당위원장으로서 민생과 당의 미래를 향한 무게감을 동시에 느낀 시간이었다"고 전했다.
그는 이날 회의를 주재한 김민석 민주당 대표의 발언을 소개하며 시도당 중심의 역할 확대 필요성을 강조했다.
장 위원장에 따르면 김 대표는 시도당위원장 연석회의를 정부가 구상하는 '제2국무회의'인 시도지사 연석회의에 버금가는 당내 '제2최고회의'로 만들겠다는 구상을 밝혔다. 시도당위원장 연석회의의 위상과 권한을 높이고 회의도 정례화하겠다는 취지다.
김 대표는 또 "지금부터는 당이 진짜 일해야 할 때"라며 당이 주도적으로 지지율을 끌어올려야 한다고 강조한 것으로 전해졌다. 전국 시도당이 지방정부의 성과를 뒷받침하는 동시에 민주적·도덕적 신뢰를 확보해야 한다는 주문도 내놨다.
이에 장종태 위원장은 김민석 대표의 뜻에 적극 찬성했다. 장 위원장은 "지금 지지율 숫자에 일희일비할 때가 아니라 우리가 바른길을 가고 있는지 끊임없이 혁신하고 성찰할 때라는 당부가 다가올 총선 승리와 민주당 재집권 의지를 다시 일깨웠다"고 밝혔다.
이어 "대전시당위원장으로서 어깨가 더욱 무겁다"며 "이재명 정부의 성공과 대전시정의 성공, 민주당의 성공은 결국 더 살기 좋은 대전과 대한민국을 만들기 위한 것"이라고 강조했다.
그러면서 "민생 현장에서 시민들의 절박한 목소리를 듣고 현장의 목소리를 당 지도부에 가감 없이 전달하겠다"며 "시민들이 체감할 수 있는 정책과 예산으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
gyun507@newspim.com