아시안게임 중계에 연금·로또 추첨방송 시간 조정

AI 핵심 요약beta
- 동행복권이 15일 아시안게임 중계로 추첨시간을 조정했다.
- 연금복권 334회는 24일 오후 8시55분께 진행된다.
- 로또 1243회는 26일 오후 9시30분께 추첨한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 복권수탁사업자 동행복권은 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 중계 편성에 따라 연금복권과 로또복권 일부 회차의 추첨방송 시간을 변경한다고 15일 밝혔다. 다만 추첨방송 시간 변경과 관계없이 복권 판매 마감시간은 기존과 동일하게 유지된다.
연금복권 추첨방송은 통상 매주 목요일 오후 7시 5분께, 로또복권 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 35분께 MBC에서 생방송으로 진행된다. 그러나 아시안게임 기간 주요 경기 중계가 편성됨에 따라 일부 회차의 추첨방송은 경기 종료 뒤로 늦춰진다.
연금복권 334회차 추첨방송은 오는 24일 배드민턴·탁구·펜싱·체조·육상 경기 중계의 영향으로 기존보다 약 1시간 50분 늦은 오후 8시 55분께 진행된다.
오는 10월 1일 예정된 연금복권 335회차는 유도 경기 중계와 한국 레슬링 대표팀의 결승 진출 여부에 따라 방송 시간이 달라진다. 레슬링 결승 중계가 편성되지 않으면 오후 7시 35분께, 결승 진출로 중계가 이어지면 오후 8시 55분께 추첨방송이 진행될 예정이다.
로또복권도 일부 회차의 방송 시간이 조정된다. 오는 26일 로또복권 1243회차는 야구 경기 중계가 끝난 뒤인 오후 9시 30분께 추첨방송을 진행한다. 10월 3일 로또복권 1244회차는 한국 남자 축구 대표팀이 결승에 진출할 경우 경기 중계가 끝난 뒤인 오후 9시 35분께 추첨방송을 내보낼 예정이다.
동행복권 관계자는 "추첨방송 시간 변경과 관계없이 복권 판매 마감시간은 기존과 동일하게 유지된다"고 말했다.
wideopen@newspim.com