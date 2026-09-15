심평원 서울본부, 8개 공공기관과 장애인 자립 지원…의류·물품 '지원'

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원 서울본부가 15일 공동기증식을 열고 물품을 전달했다
- 서울본부는 8개 공공기관과 의류·생활용품 약 3400점을 모았다
- 굿윌스토어는 기증품 판매수익으로 장애인 자립을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"사회공헌활동 이어나갈 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원 서울본부(서울본부)가 8개 공공기관과 공동 캠페인으로 모은 의류·생활용품 약 3400점을 장애인 직업재활시설 굿윌스토어에 전달하며 장애인 자립 지원에 나섰다.
서울본부는 8개 공공기관과 함께 진행한 공동기증 캠페인을 통해 모은 물품을 장애인 직업 재활시설인 '굿윌스토어'에 전달하는 기증식을 열었다고 15일 밝혔다.
굿윌스토어는 기증받은 물품을 장애인 근로자가 직접 분류·판매하는 장애인 직업재활시설이다. 판매 수익은 장애인 일자리 제공과 경제적 자립 지원에 활용된다.
이번 캠페인은 자원순환을 실천하고 중증 장애인의 일자리와 경제적 자립을 지원하기 위해 마련됐다. 참여기관 임직원들의 자발적인 참여로 모인 의류와 생활용품 등 약 3400점은 굿윌스토어에 전달됐다. 참여기관은 건강보험심사평가원 서울본부, 국민건강보험공단 송파지사 등이다.
최원희 서울본부장은 "지난해에 이어 올해도 8개 기관이 뜻을 모아 자원순환과 일자리 지원이라는 의미 있는 나눔을 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "지역사회 기관들과 협력해 지역에 실질적인 도움이 되는 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com