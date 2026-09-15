한경협, 우즈벡과 경제협력 확대 모색…AI·핵심광물 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 한경협이 15일 서울서 우즈베크와 포럼을 열었다.
- 양국은 AI·핵심광물·첨단제조 협력 확대를 논의했다.
- 정부·기관은 미래산업 분야 MOU 5건을 교환했다.
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'한-우즈벡 산업기술동맹' 제안…미래산업 MOU 5건 교환
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회가 한-우즈베키스탄 경제협력 분야를 인공지능(AI)과 핵심광물, 첨단제조 등 미래 산업으로 확대하기 위한 민간 교류에 나섰다. 양국 기업들은 기존 교역과 인프라 중심의 협력을 넘어 새로운 사업 기회를 모색했다.
한경협은 15일 서울 신라호텔에서 우즈베키스탄 정부와 '한-우즈베키스탄 비즈니스 포럼'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 한성숙 국무총리를 비롯해 양국 정부·기업 관계자 약 170명이 참석했다.
한국 경제계에서는 김창범 한경협 부회장을 비롯해 진옥동 신한금융지주 회장, 정원주 대우건설 회장, 이영준 롯데케미칼 총괄대표, 류두형 한화 글로벌부문 대표, 이용배 현대로템 사장, 정무경 고려아연 사장 등이 자리했다.
미르지요예프 대통령은 이날 우즈베키스탄의 자원과 한국의 첨단기술·투자 역량을 결합해 새로운 성장동력을 만들자고 제안했다. 특히 산업·에너지뿐 아니라 AI와 반도체, 바이오 등 첨단산업으로 협력을 확대하기 위한 '한-우즈베키스탄 산업기술동맹' 창설 구상도 제시했다.
이번 포럼에서는 AI·디지털과 첨단제조, 핵심광물, 자동차, 공항·건설 인프라 등이 주요 협력 분야로 논의됐다. 한국 기업들은 각 분야에서 현지 사업 기회를 살피고 우즈베키스탄 측과 협력 확대 가능성을 모색했다.
한국과 우즈베키스탄은 1992년 수교 이후 자동차와 섬유, 전자, 에너지, 인프라 등을 중심으로 경제협력을 이어왔다. 2019년에는 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상했으며 최근에는 핵심광물 공급망과 디지털 전환, 첨단산업, 신재생에너지 등으로 협력 범위를 넓혀가고 있다.
이날 양국 정부와 공공기관은 핵심광물과 AI·디지털 기술, 개발협력, 인프라 등 미래 산업과 관련한 업무협약(MOU) 5건도 교환했다.
mkyo@newspim.com