국가데이터처, OECD·ADB와 'AI 친화적 데이터 표준' 논의

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 15일 OECD·ADB와 AI 기반 워크숍을 열었다.
- 아태 25개국 80명이 SDMx 표준화와 역량강화를 논의했다.
- AI 친화적 데이터와 해커톤 실습도 17일까지 진행한다.
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AI 친화적 통계 체계 구축 본격화
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국가데이터처는 서울 호텔나루 엠갤러리에서 경제협력개발기구(OECD), 아시아개발은행(ADB)과 공동으로 '데이터 표준에서 혁신으로: SDMx 및 인공지능(AI) 기반 역량강화 워크숍'을 개최했다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 오는 17일까지 아시아·태평양 지역 25개국의 통계청·중앙은행 데이터 전문가 약 80명이 참석한 가운데 진행된다.
핵심 의제는 국가와 기관마다 제각각 관리되는 통계·데이터를 국제 표준으로 연결하고, AI가 이를 원활히 활용할 수 있도록 하는 방안을 마련하는 것이다.
참가자들은 통계와 데이터, 관련 정보를 표준화해 서로 다른 시스템 간에 교환할 수 있도록 한 국제 표준인 SDMx를 중심으로 AI 친화적 데이터 체계 구축 방안을 논의한다.
이명호 국가데이터처 차장은 개회사에서 "AI 시대의 데이터 경쟁력은 방대한 데이터의 양 자체가 아니라 AI가 데이터의 의미와 맥락을 제대로 이해하고 활용할 수 있는 'AI 친화적 데이터'를 구축하는 데서 나온다"고 강조했다.
워크숍에는 OECD와 국제결제은행(BIS) 등 국제기구의 데이터 표준·AI 분야 전문가들이 강사진으로 참여한다. 첫날에는 주요 AI 개념과 최신 동향을 소개하고, 서로 다른 메타데이터와 데이터셋을 활용할 때 AI의 응답 품질이 어떻게 달라지는지를 실습한다.
또 AI가 통계 정보를 정확히 이해하는 데 필요한 데이터·메타데이터의 요건과 사람과 기계가 함께 활용할 수 있는 정보 설계 방식도 다룬다.
둘째 날에는 데이터 생산기관 관점에서 AI를 활용해 통계 품질을 높이고 생산·관리 업무를 효율화한 사례를 공유한다. AI 기반 코드목록 매핑과 재코딩, 메타데이터 작성·관리 업무 흐름, 메타데이터 품질 개선 지원 도구 등의 활용 방안도 논의될 예정이다.
행사 마지막 날에는 'SDMx+AI 혁신 해커톤'이 열린다. 참가자들은 AI와 외부 데이터베이스·파일 등 다양한 데이터 소스를 표준화된 방식으로 연결하는 MCP 기술을 활용해 데이터 혁신 서비스 모델을 개발하고 시연한다.
이 차장은 "AI 경쟁의 패러다임이 모델 자체의 경쟁에서 AI가 신뢰하고 즉시 활용할 수 있는 '좋은 데이터(Good Data)' 경쟁으로 옮겨가고 있다"고 강조했다.
wideopen@newspim.com