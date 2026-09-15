경찰, 성매매 단속·수사 '피해자 중심' 강화…현장 대응력 높인다

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 15일 성매매 수사에 피해자 중심 체계를 강화했다.
- 현장 경찰과 논의해 피해자 식별·지원 연계를 보완했다.
- 불법 알선은 엄정 대응하고 피해자 보호를 우선하겠다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 성매매 단속과 수사 과정에서 피해자 보호를 우선하는 '피해자 중심' 대응 체계를 강화한다. 일선 수사관과 전문가들의 의견을 듣고 성매매 피해자 식별, 보호·지원기관 연계 등 현장 대응 역량을 높이겠다는 방침이다.
15일 경찰청은 성매매 대응 역량 강화를 위한 특강과 간담회를 열고, 성매매 단속·수사 현장에서의 피해자 보호 방안과 제도 개선 과제를 논의했다.
행사에는 전국 시도경찰청 및 경찰서에서 성매매 사건을 담당하는 경찰관들이 참석했다. 참석자들은 성매매 범죄의 양상이 온라인을 중심으로 더욱 은밀하고 복합적으로 변화하는 상황에서, 단순한 단속·처벌을 넘어 피해자를 조기에 발견하고 실질적인 보호로 연결하는 수사 체계가 필요하다는 데 의견을 모았다.
특강에서는 성매매 피해의 특성과 피해자 지원 제도, 수사 단계에서 유의해야 할 사항 등이 다뤄졌다. 특히 피해자가 처벌이나 낙인에 대한 두려움으로 피해 사실을 밝히기 어려운 점을 고려해, 초기 상담과 조사 과정에서 피해 여부를 세심하게 판단해야 한다는 취지의 교육이 이뤄졌다.
간담회에서는 현장 경찰관들이 수사 과정에서 겪는 어려움과 개선 필요 사항을 제시했다. 피해자 진술 확보, 지원기관 연계, 온라인 성매매 광고·알선 조직 수사 등에서 기관 간 협업을 강화해야 한다는 의견도 나왔다.
경찰은 앞으로 성매매 알선·광고 등 불법 행위에 대해서는 엄정하게 대응하고 성매매에 유입된 피해자에 대해서는 보호와 지원을 우선하는 방향으로 단속·수사 체계를 운영할 계획이다. 여성폭력 피해 지원기관 등 관계기관과의 연계를 통해 상담, 의료, 법률, 보호시설 지원 등이 필요한 피해자를 신속히 지원한다는 방침이다.
경찰청 관계자는 "성매매 범죄에 대한 수사 역량을 높이는 동시에 피해자가 수사 과정에서 다시 상처받지 않도록 보호 체계를 촘촘히 하겠다"며 "현장 의견을 지속적으로 수렴해 피해자 중심의 대응을 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com