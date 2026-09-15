한·독, AI 전환·고령화 대응 재정투자 강조..."성장 분야엔 과감한 투자"

AI 핵심 요약beta
- 조용범 기획예산처 차관이 15일 독일 재정위 대표단을 만났다.
- 조 차관은 성장잠재력 확충과 국가채무 관리의 중요성을 강조했다.
- 양측은 AI·저출생 대응 등 재정정책 경험을 공유했다.
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내년 예산안 전략 투자·지출구조조정 방향 설명
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 조용범 기획예산처 차관이 독일 연방의회 재정위원회 대표단을 만나 성장잠재력 확충을 위한 재정의 적극적인 역할과 중장기 국가채무 관리의 중요성을 강조했다.
기획예산처는 조 차관이 15일 크리스티안 괴르케 독일 연방의회 재정위원회 위원장 직무대행을 비롯한 의원 7명과 면담하고 양국의 재정정책과 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.
이번 면담은 인공지능(AI) 전환과 저출생·고령화 등 양국이 직면한 구조적 과제에 대한 정책 경험을 공유하기 위해 마련됐다.
조 차관은 AI에 따른 산업구조 재편에 대응해 성장잠재력을 높이고 양극화를 완화하려면 재정의 적극적인 역할이 필요하다고 강조했다. 동시에 중장기적으로 국가채무를 안정적으로 관리해 재정의 지속가능성을 확보해야 한다고 설명했다.
양측은 인구구조 변화가 국가재정에 미치는 영향도 논의했다. 한국 측은 이러한 구조적 과제에 대응하기 위해 2045년까지를 대상으로 하는 중장기 국가발전전략을 수립하고 있다고 소개했다.
예산편성의 우선순위와 중점 투자 방향에 대한 의견도 나눴다. 조 차관은 2027년도 예산안에 대해 성장잠재력을 높이는 분야에는 과감하고 전략적으로 투자하고, 성과가 미흡한 분야는 고강도 지출구조조정을 추진하는 방향으로 편성했다고 설명했다.
괴르케 위원장 직무대행은 "독일도 국방과 인프라·디지털 분야의 투자를 늘리기 위해 재정 규율과 미래투자 확대 사이에서 균형을 모색하고 있다"며 "한국의 전략적 재정운용 방향에 공감을 표하며 양국의 정책 경험을 공유한 의미 있는 자리였다"고 평가했다.
기획예산처는 주요국 정부·의회 및 국제기구와 재정운용에 관한 정책 소통과 협력을 확대할 계획이다.
jongwon3454@newspim.com