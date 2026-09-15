현대카드, 마우리치오 카텔란과 협업…아티스트 스페셜 카드 선봬

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 15일 마우리치오 카텔란 협업 카드를 선보였다
- 가상국가 콘셉트로 신분증·면허증 형태를 구현했다
- 기존 카드에 추가 발급하는 스페셜 플레이트다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 현대미술가 마우리치오 카텔란과 협업한 '현대카드 Maurizio Cattelan'을 선보인다고 15일 밝혔다.
이번 프로젝트는 지난해 7월 공개한 '현대카드 Tom Sachs'에 이어 두 번째로 선보이는 '아티스트 스페셜 플레이트'다.
카텔란은 전시장 벽에 바나나를 테이프로 붙인 작품 등 관습을 비트는 작품으로 잘 알려진 이탈리아 출신 현대미술가다. 최근 독일 베를린 신국립미술관에서 개인전 'NIGHT'를 개최했으며, 이번 카드 출시를 계기로 한국을 찾는다.
이번 카드 디자인은 가상의 국가 'Republic of Hyundai Card'를 콘셉트로 했다. 신용카드를 가상 국가의 주민등록증과 운전면허증 형태로 구현해 카텔란 특유의 유머와 상상력을 담았다.
카드에는 현대카드 로고와 결합한 가상의 국가 문장, 카텔란의 대표작을 연상시키는 바나나 홀로그램 패턴 등이 적용됐다. 운전면허증 콘셉트 카드 뒷면에는 말과 타조, 코끼리 등 초현실적인 교통수단도 표현했다.
신분증 콘셉트에 맞춰 프로필 사진은 회원 본인의 사진이나 AI 아티스트 캐릭터 'CATT' 가운데 선택할 수 있다. 'CATT'는 카텔란의 작품 속 인물을 모티브로 만든 6개 캐릭터다.
카텔란이 직접 디자인한 오렌지색 카드지갑을 포함한 한정판 스페셜 패키지도 함께 선보인다.
카텔란은 이번 협업에 대해 "그림은 한곳에 머물며 당신을 기다리지만 신용카드는 어디든 함께 간다. 저녁을 먹고, 휴가를 가고, 호텔비를 내고, 필요한 것과 필요하지 않은 것들을 산다"며 "아마 대부분의 예술 작품보다 더 바쁘게 살아갈 것이다. 나는 그 이동성이 좋았다"고 이번 현대카드와의 프로젝트에 대한 소회를 밝혔다.
현대카드와 카텔란의 인연은 2021년 이태원 현대카드 스토리지에서 열린 'TOILETPAPER: The Studio' 전시에서 시작됐다. 당시 현대카드는 카텔란과 사진작가 피에르파올로 페라리가 설립한 크리에이티브 스튜디오 '토일렛페이퍼'의 공간과 작품을 재현한 전시를 선보였다.
'마우리치오 카텔란 크레딧 카드'는 별도 신용카드 상품이 아니라 기존 현대카드에 추가로 발급받는 스페셜 플레이트다. 현대카드M과 부티크 등 '현대 오리지널스'와 알파벳 카드 회원이 신청할 수 있다.
발급 수수료는 AI 아티스트 캐릭터를 적용한 플레이트가 1만원, 회원 본인 사진을 적용한 플레이트가 3만원이다. 한정판 스페셜 패키지는 5만원을 추가로 내야 한다.
현대카드는 해당 카드가 디자인 프로젝트로 제작된 만큼 실제 신분증으로는 사용할 수 없다고 설명했다.
yunyun@newspim.com