카카오게임즈, 미투온 인수...캐주얼 게임 강화

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 15일 미투온 지분 39.56%를 980억원에 인수했다.
- 카카오게임즈는 이번 인수로 경영권을 확보해 최대주주가 됐다.
- 소셜카지노 등 신규 파이프라인을 확보해 포트폴리오를 넓힌다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온의 지분 39.56%를 약 980억원에 인수한다. 이를 통해 카카오게임즈는 미투온의 경영권을 확보하고 최대주주가 된다.
카카오게임즈는 15일 오전 이사회를 통해 미투온 지분 39.56%를 약 980억 원에 인수하기로 결의했다고 밝혔다.
2010년 설립된 미투온은 소셜카지노와 캐주얼 게임 사업을 포트폴리오로 보유하고 있다. 2016년 코스닥에 상장했으며 지난해 연간 매출은 약 1209억원, 영업이익은 약 126억원을 기록했다. 전체 매출의 80% 이상이 해외에서 발생하고 있으며 아시아·북미·유럽 등지에서 사업을 확장해왔다.
카카오게임즈는 이번 인수로 소셜카지노, 캐주얼 게임, 마인드스포츠 등 신규 파이프라인을 확보해 포트폴리오를 다양화할 계획이다. 미투온의 자회사인 고스트스튜디오, ACE Interactive Holdings Limited 등을 통해 북미와 유럽 시장 확대도 추진한다.
또한 미투온이 보유한 드라마, 웹툰 등 사업 다각화 및 지식재산권(IP) 활용 범주에 대한 확대를 할 수 있게 된다.
이시우 카카오게임즈 대표는 "이번 인수는 새 경영체제 하에 사업성과 수익성이 검증된 인수합병 전략을 실행한 첫 행보로 앞으로도 카카오게임즈의 미래를 위한 인수합병(M&A)은 지속해 나갈 것"이라며 "미투온이 보유한 다양한 IP 콘텐츠 영역으로의 확장뿐 아니라 중국 지역의 개발 스튜디오와의 공동 개발 등 다각도 방면으로 시너지를 창출해 나가겠다"고 전했다.
손창욱 미투온 대표는 "국내외 서비스 역량과 경험을 갖춘 카카오게임즈와 전략적 파트너가 돼 기쁘다"며 "앞으로 카카오게임즈와의 긴밀한 협력으로 글로벌 시장에서 K-콘텐츠 사업을 선도해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com