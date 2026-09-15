엠젠솔루션, 지젠텍과 AI 기반 에너지 순환자원 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 엠젠솔루션이 15일 지젠텍과 순환자원 MOU를 체결했다
- 지젠텍은 폐플라스틱 저온 열분해 기술을 보유했다
- 엠젠솔루션은 AI 안전기술로 재활용 사업 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엠젠솔루션이 인공지능(AI) 기반 안전관리 기술을 활용해 폐타이어·폐플라스틱·폐유 등 탄화수소계 폐자원 재활용 사업에 진출한다. 엠젠솔루션은 지젠텍과 순환자원 사업 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
지젠텍은 재활용이 어려운 폐플라스틱을 저온 열분해해 에너지와 석유화학 원료로 전환하는 기술을 보유하고 있다. 기존 열분해 방식 대비 처리시간을 단축하고 수율을 높이는 경쟁력을 갖추고 있다.
회사에 따르면 협약에 따라 지젠텍은 순환자원 전환 기술 연구개발(R&D)과 반응·분해·크래킹·탈황·탈염·정제 관련 핵심 설비 및 노하우를 제공한다. 엠젠솔루션은 자사의 AI 기반 솔루션을 순환자원 사업과 결합해 관련 제품을 제조·생산하고 국내외 고객사에 공급할 예정이다.
엠젠솔루션의 ICT·AI 화재감지 및 안전모니터링 기술을 설비 전반에 적용해 운영 안전성을 높일 계획이다. 양사는 공정 설비의 제조·공급과 기술 개발 등 국내외 사업 확대에 협력하기로 했다.
nylee54@newspim.com