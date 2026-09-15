신현영 "국민의힘, 소설 정치공세 멈추고 김승원 정책 질의 집중해야"

AI 핵심 요약beta
- 민주당은 15일 김승원 청문회 공세를 비판했다
- 국민의힘에 소설식 의혹 제기 중단을 촉구했다
- 한동훈 의원엔 수사자료 출처 공개를 요구했다
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"한동훈, 검찰 캐비닛 수사자료 출처 밝혀야"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 15일 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회와 관련해 "국민의힘은 소설과 뇌피셜로 청문회를 희화화하는 정치 공세를 그만두고 인사청문회 본연의 역할을 다하라"고 촉구했다.
신현영 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "제넨셀 임상시험병원과 본인의 출신 학교까지 언급하며 유착 의혹을 제기하는 등 황당한 비약이 이어지고 있다"며 이같이 밝혔다.
신 대변인은 "상상력 빈곤과 허황된 결말의 막장 드라마 같은 의혹 제기는 후보자의 단호한 답변에 맥없이 마무리됐다"며 "남은 청문회 시간 동안 '아니면 말고'식 공세를 멈추고 국민이 납득할 수 있는 정책 질의에 집중해달라"고 당부했다.
조계원 대변인은 같은날 김 후보자의 신약 청탁 의혹을 앞장서 제기해온 한동훈 무소속 의원을 지적하며 "검찰 캐비닛 수사자료 출처를 밝히라"고 촉구했다.
조 대변인은 "한동훈 의원이 즐겨 써먹던 악마의 짜깁기도 이제는 통하지 않게 됐다"며 "한 의원의 수사 자료 제보자 알리바이는 제보자의 진술로 완전히 무너졌다"고 했다.
이어 "이제 검찰 캐비닛의 수사자료와 녹취를 누구에게서 받았는지 답하기 바란다"며 "조금이라도 형량을 줄이려면 경찰서 조사실로 자진해서 들어가시라"고 말했다.
allpass@newspim.com