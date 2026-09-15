이소영 '코스닥 정책' 중기부 역할 강조..."금융위원장과 토론 해보고 싶다"

AI 핵심 요약beta
- 이소영 중기부 장관 후보자가 15일 인사청문회서 공개 토론 의향을 밝혔다.
- 그는 코스닥 신뢰 회복과 중소·벤처기업 목소리 반영을 강조했다.
- 스타트업 규제는 부처 간 논쟁을 통해서라도 풀겠다고 했다.
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'스타트업 규제' 두고 국무회의 논쟁 의지 표명
"K-뷰티 성장 이끈 규제개혁 사례 주목 해야"
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 코스닥 정책에 중소·벤처기업의 목소리를 반영하기 위해 필요하면 금융위원장과 공개 토론에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.
이 후보자는 15 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 인사청문회에서 김원이 더불어민주당 의원의 질의에 "필요하다면 중소기업 비중이 높은 코스닥 정책을 놓고 금융위원장과 공개 토론도 해보고 싶다"고 말했다.
스타트업 규제 개선을 위해서는 국무회의에서 소관 부처 장관들과 논쟁할 수 있다는 입장도 밝혔다. 정부 안에서 의견 차이를 드러내더라도 기업 현장의 요구를 정책 논의에 반영하겠다는 취지다.
이 후보자는 "중소기업과 벤처, 소상공인을 위한 정책이라면 목소리를 낼 필요가 있다"고 강조했다.
이 후보자는 이날 모두발언에서도 코스닥 시장을 중소기업의 성장자금 조달 창구이자 벤처기업의 투자금 회수시장으로 규정했다.
그는 "코스닥 시장의 떨어진 신뢰를 회복하고, 새로운 자금이 유입되는 코스닥 시장을 만들겠다"며 "이 역시 금융위원회의 일로만 여기지 않고, 중소벤처기업을 대신해서 목소리를 내겠다"고 밝혔다.
기업의 새로운 도전을 가로막는 규제에 대해서도 부처 간 협의를 주도하겠다고 했다.
이 후보자는 "기업의 새로운 도전을 가로막는 규제가 있다면 소관 부처를 따지지 않고 기업과 국민의 입장에서 해법을 찾겠다"며 "필요하다면 타 부처 장관들을 직접 설득하고 소통하겠다"고 말했다.
앞서 이 후보자는 지난 10일 벤처기업협회를 방문한 자리에서도 자본시장 정책에 기업 성장의 관점을 반영해야 한다고 강조했다. 당시 상장폐지 기준 강화와 코스닥 승강제에 대해서는 추진 속도와 방식, 기존 투자자 보호 대책 등을 함께 검토해야 한다는 입장을 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com