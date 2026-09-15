李대통령, 18일 10시 기자회견…90분간 정치·외교-정책·경제 분야

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 18일 청와대 영빈관에서 7번째 기자회견을 연다.
- 내외신 기자 150여 명이 참석해 국정 현안을 묻고 답한다.
- 정치·외교와 정책·경제로 나눠 90분간 진행할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 이재명 대통령은 오는 18일 오전 10시 취임 후 7번째 기자회견을 청와대 영빈관에서 연다. 국민이 궁금해 하는 국정 현안에 대해 상세히 답한다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 15일 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 오는 18일 오전 10시에 기자회견을 가질 예정"이라고 밝혔다.
청와대 영빈관에서 진행되는 이번 기자회견에는 내외신 기자 150여 명이 참석한다. 이 대통령의 모두 발언을 시작으로 언론과의 질의응답, 마무리 발언 순으로 이어진다. 기자회견 시간은 90분으로 예정돼 있지만 더 길어질 것으로 보인다.
성 수석은 "국민주권 정부를 탄생시킨 민심에 부응해 대통령의 확고한 개혁 의지와 민생 최우선의 국정 기조, 더 단단한 국민 통합의 메시지를 전하는 자리가 될 것"이라며 "주요 현안에 대한 분명한 입장과 방향을 국민께 밝히고 설명드릴 것"이라고 밝혔다.
성 수석은 "기자들이 특정 주제에 구애받지 않고 주요 현안에 대해 자유롭게 질문하면 대통령이 직접 답변할 것"이라며 "대통령은 국민이 궁금해하고 듣고 싶어 하는 국정 현안에 대해 진솔하고 충실하게 소통하고자 한다"고 강조했다.
성 수석은 "회견은 정치·외교와 정책·경제, 크게 2분야로 나누어 밀도 있게 현안 중심으로 진행하고자 한다"며 "대통령과 기자 사이가 최대한 가깝도록 좌석을 배치하고 국민의 목소리를 경청하고자 실시간 국민 댓글도 소개할 예정"이라고 말했다.
pcjay@newspim.com