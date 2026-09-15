김민석, 스틸 美대사 만나 "미북관계 발전해 한반도 평화에 도움 됐으면"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 15일 스틸 주한미국대사를 만났다.
- 트럼프·밴스의 북한 관심을 언급하며 미북관계 발전을 바랐다.
- 조만간 미국을 찾아 정당외교를 하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 15일 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 "미국에서 트럼프 대통령과 밴스 부통령을 뵈었을 때 매번 북한에 대한 큰 관심을 보였는데, 미북관계도 잘 발전해 한반도 평화 발전에 도움이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회에서 스틸 대사를 접견하고 이같이 말했다.
김 대표는 "제가 정부에 있을 때 미국에 가서 현 정부 관계자들을 봤었다"며 "이제 정당으로 왔으니 정당 외교 차원에서 조만간 미국을 방문해 미 조야 관계자들을 만나 더 발전적인 한미 관계를 위해 대화하는 기회를 가질 수 있도록 생각중"이라고 했다.
또 "한미는 지금까지도 굳건한 동맹이었고 앞으로 더 굳건한 동맹으로 발전해야 한다"며 "미국은 한국 근대화, 현대화, 민주화, 산업화 등 모든 역사 과정에서 든든한 이웃이었다"고 말했다.
chogiza@newspim.com