빈중일 KB캐피탈 대표, '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 빈중일 KB캐피탈 대표가 15일 사람 살리는 금융 캠페인에 동참했다.
- 서민금융진흥원 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 포용금융 확산을 목표로 했다.
- KB캐피탈은 취약계층 금융접근성 확대와 실질 지원을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈은 빈중일 대표이사가 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 15일 밝혔다.
'사람 살리는 금융'은 서민금융진흥원이 지난 7월 시작한 공익 캠페인이다. 불법사금융으로 어려움을 겪는 금융소비자를 보호하고 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
캠페인은 참여자가 취지를 담은 사진이나 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.
빈 대표는 최성욱 JT친애저축은행 대표의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 빈 대표는 금융 취약계층이 불법사금융으로 내몰리지 않도록 제도권 금융 접근성을 높이고, 서민과 소상공인이 필요한 자금을 적시에 이용할 수 있도록 포용금융을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다.
빈중일 대표는 "금융은 단순히 자금을 빌려주는 것을 넘어 어려움에 처한 고객이 다시 일어설 수 있도록 돕는 사회적 안전망이 돼야 한다"며 "KB캐피탈은 금융 취약계층을 보호하고 고객의 삶에 실질적인 도움이 되는 '사람 살리는 금융'을 실천해 나가겠다"고 말했다.
빈 대표는 다음 캠페인 참여자로 김재관 KB국민카드 대표를 지목했다.
yunyun@newspim.com