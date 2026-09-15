캐나다 피트니스 아틀란티스, 아틀란티스기어 국내 공식 런칭

AI 핵심 요약beta
- 아틀란티스가 16일 아틀란티스기어를 국내 출시했다.
- 스트랩·손목보호대·벨트 등 트레이닝용품을 선보였다.
- 애슬레저·짐웨어로 라인업을 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 캐나다 피트니스 브랜드 '아틀란티스(ATLANTIS)'가 브랜드 신규의 피트니스 용품 및 애슬레저 라인업인 '아틀란티스기어(ATLANTIS GEAR)'를 국내에 공식 런칭했다고 16일 밝혔다.
1982년 설립된 아틀란티스는 스트렝스 머신 브랜드로, 국내 피트니스 센터에서도 사용되고 있다.
이번에 선보이는 '아틀란티스기어'는 헬스 머신 제조 기술과 브랜드 헤리티지를 전문 기어 및 라이프스타일 웨어로 확장한 제품이다.
아틀란티스기어는 고중량 트레이닝에 최적화된 헬스 스트랩, 손목보호대, 벨트 등과 볼캡, 삭스 등 액세서리 제품군을 선보인다.
대표 제품인 퀵그립 헬스 스트랩은 자체 개발한 천연 고무 소재 배합 기술을 적용했다. 회사 측에 따르면이 기술은 손바닥 밀착 그립감을 개선해 운동 시 이물감을 줄이고 그립 퍼포먼스를 향상시킨다. 고중량 웨이트 트레이닝 시에도 내구성을 발휘하며, 공식 출시 전 크라우드 펀딩에서 서포터들의 호응을 얻었다고 회사 측은 설명했다.
엠플로컴퍼니 모성현 대표는 "아틀란티스 머신이 지닌 전문성과 타협 없는 퀄리티를 소비자가 직접 착용하고 이용할 수 있는 기어와 웨어로 구현했다"며 "전문 트레이닝 기어를 시작으로 향후 일상과 운동의 경계를 허무는 애슬레저 및 짐웨어 카테고리까지 라인업을 단계적으로 확장하여 피트니스 라이프스타일 토탈 브랜드로 자리매김할 것"이라고 전했다.
아틀란티스기어는 공식 유통 채널을 중심으로 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.
whitss@newspim.com