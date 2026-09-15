SC제일은행, 글로벌 자산관리 캠페인 확대

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행이 15일 글로벌 자산관리 캠페인을 확대했다.
- SC그룹 10개 시장서 동시 진행하며 국내 홍보를 강화했다.
- PB스타트 프로그램으로 최대 18만원 혜택을 제공했다.
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한국 포함 10개 주요 시장 동시 진행
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 글로벌 금융 네트워크를 활용한 자산관리 서비스를 앞세워 국내 고객을 대상으로 글로벌 자산관리 캠페인을 확대한다.
SC제일은행은 스탠다드차타드(SC)그룹과 함께 '지금이 바로 글로벌 자산관리를 시작할 때(Now's your time for wealth)' 캠페인을 확대한다고 15일 밝혔다.
이번 캠페인은 SC그룹이 진출한 주요 시장 가운데 한국을 비롯해 싱가포르, 홍콩, 중국, 대만, 아랍에미리트(UAE), 인도, 말레이시아, 케냐, 나이지리아 등 10개 시장에서 동시에 진행된다.
캠페인은 '더 큰 자산관리는 더 넓은 시야로부터'라는 메시지를 중심으로 글로벌 금융시장 변화에 대응해 고객이 보다 폭넓은 관점에서 자산관리 전략을 세울 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.
국내에서는 오는 11월 말까지 공항과 도심 주요 지역의 옥외광고를 비롯해 영상 및 디지털 콘텐츠 등 다양한 방식으로 캠페인을 알릴 예정이다.
SC제일은행은 캠페인과 함께 글로벌 자산관리를 처음 시작하는 고객을 대상으로 'PB스타트 프로그램'도 운영한다. 프로그램은 오는 12월 31일까지 진행된다.
이 기간 프라이어리티뱅킹(PB) 고객으로 가입하면 일정 조건을 충족할 경우 최대 18만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.
PB 서비스 가입 후 총예치자산 1억원 이상을 2개월간 유지한 고객에게는 3만원 상당의 혜택이 제공된다.
여기에 해당 조건을 충족한 뒤 SC제일은행 모바일뱅킹을 통해 펀드에 신규 가입하면 가입 조건에 따라 최대 15만원 상당의 추가 혜택을 받을 수 있다. 혜택은 롯데백화점 모바일 교환권 또는 네이버페이 포인트 형태로 제공된다.
SC제일은행은 모기업인 SC그룹이 170여년간 50여개 시장에서 축적한 글로벌 네트워크와 자산관리 경험을 활용해 국내 고객에게 해외시장까지 고려한 자산관리 솔루션을 제공한다는 계획이다.
조형기 SC제일은행 소매금융그룹장(부행장)은 "급변하는 글로벌 금융 환경에서는 시장을 폭넓게 바라보는 시각과 고객의 목표에 맞춘 전문적인 자산관리가 더욱 중요하다"며 "170여년간 전 세계 50여개 시장에서 축적한 자산관리 전문성을 바탕으로 고객이 새로운 기회를 발견하고 자산 성장을 이어갈 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com