이지스자산운용, 첫 지속가능금융 컨퍼런스 개최

AI 핵심 요약beta
- 이지스자산운용이 14일 서울 중구서 지속가능금융 컨퍼런스를 개최했다.
- 행사는 ESG를 주제로 한 첫 대외 행사로 사회공헌위원회가 주관했다.
- 회사는 지속가능성을 투자·리스크 핵심으로 강조했다.
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공시 의무화·전환금융 등 제도 변화와 대응 방향 논의
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이지스자산운용은 전날 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 '2026 이지스자산운용 지속가능금융 컨퍼런스'를 개최했다고 15일 밝혔다.
이지스자산운용에 따르면 이번 행사는 'Green to Growth : ESG for Future Finance'를 주제로 진행됐으며, 기업 사회공헌 담당자와 학계·법조계 관계자 등이 참석했다.
이번 컨퍼런스는 이지스자산운용이 ESG(환경·사회·지배구조)를 주제로 개최한 첫 대외 행사로, 사회공헌위원회가 주관했다. 국내에서 지속가능경영 관련 컨퍼런스는 정부와 공공기관, 경제단체가 주최하는 경우가 대부분으로 기업이 직접 행사를 주최한 사례는 드물다.
조갑주 이지스자산운용 대표이사(사회공헌위원장)는 "이제는 왜 해야 하는가를 이야기하는 단계를 지나 우리는 무엇을 할 것인가를 이야기해야 할 때"라며 "지속가능성은 좋은 일을 하기 위한 별도의 활동이 아니라 투자 판단과 리스크 관리, 자산가치 자체를 결정하는 요소가 되어가고 있다"고 말했다.
기조연설에 나선 이현종 이지스자산운용 기업문화실장은 회사의 생태적 사회공헌 활동과 지속가능금융 전략을 소개하며, 경계 없는 글로벌 금융 경쟁에서 파트너를 판단하는 기준이 신뢰이며 ESG가 그 신뢰를 보여주는 언어라고 설명했다.
첫 번째 세션에서는 문성 법무법인 율촌 파트너변호사가 금융회사의 ESG 정책과 규제를, 정승태 대신경제연구소 센터장이 한국형 전환금융 가이드라인을 발표했다. 강신구 국립세종수목원 원장은 생물다양성과 TNFD 시대의 환경적 사회공헌 방향을 다루며 이지스자산운용과 한국수목원정원관리원의 협력 사례를 소개했다.
두 번째 세션에서는 오태석 인프라부문 부문대표가 AI 시대 데이터센터 경쟁의 본질이 전력 확보로 옮겨가고 있다고 진단하며 재생에너지와 배터리에너지저장장치(BESS) 등 투자 전략을 설명했다. 반재환 리스크관리실 CRO는 대체투자펀드 리스크를 계량화한 자체 시스템 구축 사례를 발표했다. 정병욱 서울시립대 교수와 김순신 법률신문 상무가 참여한 패널토론도 진행됐다.
rkgml925@newspim.com