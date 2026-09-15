신한은행, 부산 소상공인에 5000억원 규모 협약보증 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 부산시와 저리대출 협약을 체결했다.
- 부산 소기업·소상공인에 5000억원 보증을 공급했다.
- 기업당 3000만원까지, 17일부터 신청할 수 있다.
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최초 1년 4%p 이차보전 적용
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 부산지역 소기업·소상공인의 금융비용 부담을 낮추기 위해 5000억원 규모 협약보증 사업에 참여한다.
신한은행은 지난 14일 부산시, 부산신용보증재단과 '경영위기 소상공인을 위한 1%대 저리대출 및 고금리 대환대출' 업무협약을 체결하고 '민생안심 협약보증'을 공동 추진한다고 15일 밝혔다.
협약식에는 전재수 부산광역시장과 장미임 부산신용보증재단 이사장 직무대행, 양군길 신한은행 영업추진2그룹장 등이 참석했다.
민생안심 협약보증은 고금리와 금융비용 상승으로 어려움을 겪는 부산지역 소기업·소상공인의 경영 안정을 지원하기 위한 사업이다. 신한은행을 포함한 5개 금융기관이 참여해 총 5000억원 규모의 협약보증을 공급한다.
지원 대상은 부산시에 사업자등록을 하고 실제 영업 중인 소기업과 소상공인이다. 기업당 최대 3000만원까지 지원하며, 부산시의 이차보전을 통해 대출 이용자의 실질적인 금리 부담을 1%대로 낮추는 것이 핵심이다.
구체적으로 최초 1년에는 4.0%포인트, 이후에는 2.0%포인트의 이차보전이 적용된다. 상환 방식은 5년 균등분할상환과 1년 거치 후 4년 분할상환 가운데 선택할 수 있다.
신청은 오는 17일부터 가능하다. 부산신용보증재단의 '보증드림' 애플리케이션이나 신한은행 영업점을 통해 신청하면 된다.
peterbreak22@newspim.com