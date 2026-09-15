DB손보, '첨단안전장치 AI 자동판독 서비스' 업계 최초 개발

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 15일 생성형 AI로 ADAS 자동판독 서비스를 개발했다.
- 업계 최초로 할인특약 계약에 우선 적용해 확인 시간을 줄였다.
- 7만장 학습으로 정확도를 높이고 AI 적용을 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 자동차보험 첨단안전장치(ADAS) 장착 여부를 자동으로 판독하는 서비스를 보험업계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.
이번 'ADAS AI 자동화 서비스'는 DB손해보험이 자체 기술력을 바탕으로 AI 모델을 개발·고도화한 것으로, 현재 관련 기술에 대한 특허를 출원 중이다.
서비스는 스마트크루즈컨트롤(SCC), 전방충돌경고장치(FCA), 후측방충돌경고장치(BCA), 차선이탈경고장치(LKA), 헤드업디스플레이(HUD), 어라운드뷰 모니터(AVM) 등 첨단안전장치 할인특약 계약 업무에 우선 적용된다.
기존에는 고객이 제출한 첨단안전장치 증빙 이미지를 담당자가 직접 확인해야 해 판독에 시간이 걸리고, 이미지 화질이 낮을 경우 확인이 어려운 경우도 있었다.
DB손해보험은 AI 자동판독 서비스를 도입하면서 증빙 이미지 확인 시간을 단축하고 판독의 객관성과 계약 업무의 정확도를 높일 수 있게 됐다고 설명했다. 고객의 보험계약 처리 대기시간도 줄어들 것으로 기대하고 있다.
DB손해보험은 서비스 개발 과정에서 7만장이 넘는 첨단안전장치 증빙 이미지를 학습시켜 AI 모델을 정교화했다.
DB손해보험 관계자는 "자체 기술력과 보험 업무에 대한 이해를 바탕으로 AI 모델의 정확도를 지속적으로 높였다"며 "앞으로도 AI 기술을 보험 업무에 확대 적용해 소비자 편의와 서비스 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.
DB손해보험은 이번 서비스를 시작으로 AI 기술 적용 범위를 보험 업무 전반으로 확대하고 고객 맞춤형 자동화 서비스를 강화할 계획이다.
yunyun@newspim.com